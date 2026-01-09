宏碁全新八核心Android平板電腦耀眼上市

V系列與A系列齊發 年終採購、尾牙贈禮全新選擇

宏碁推出全新 Iconia V系列及 Iconia A 系列平板電腦，搭載最新的 Android 15 作業系統，採用高質感鋁合金機身設計，並具備效能強勁的八核心處理器，為使用者提供優質的學習、視訊溝通與影音娛樂體驗。適逢歲末年終，Iconia 系列新品以其高規格和實用性，成為年終採購與尾牙贈禮極具吸引力的全新選擇。

新推出的 Iconia 系列平板搭載最新的 Android 15 系統，大幅優化了平板大螢幕體驗。系統強化多工處理效率，例如支援應用程式組 (App Grouping)，讓用戶可同時開啟多個視窗進行學習或娛樂。在隱私保護方面，新增的「私人空間」功能，能為敏感應用程式提供獨立加密防護。同時，為滿足家庭用戶需求，Iconia 系列內建支援 Google Kids Space，可為孩子創造安全、有益的數位學習環境。結合底層效能提升，確保應用程式啟動速度更快、電源效率更佳，讓平板電腦運行流暢且電力更持久。

首先登場的是主打影音娛樂與線上教育的 Iconia V11平板(V11-21M)，專為重視視覺享受的消費者打造。其採用優雅的墨霧綠色調與全金屬機身，在設計上便展現出不凡的品味。V11 搭載 11 吋大螢幕，提供 1920x1200 WUXGA 高解析度 與 16:10 顯示比例，寬闊的視野尤其適合觀影和線上學習。同時支援 90Hz 刷新率，確保畫面在快速移動時依然流暢細膩，在核心效能方面， 內建高通八核心處理器，搭配高達 8GB LPDDR4 RAM 和 128GB/256GB eMMC 儲存空間。同時，全新V11 系列支援雙頻 Wi-Fi 6，提供穩定快速的網路連線，並可透過 microSD 卡擴充最高 1TB 儲存空間，讓所有影音內容和教材都能隨心所欲地存放。

針對行動需求較高的使用者，V11平板電腦另有LTE版本(V11-22M) ，支援 4G LTE (FDD/TDD) 連線功能，讓使用者即使在戶外或無 Wi-Fi 訊號的環境，也能隨時上網、參與線上課程或視訊通話。Iconia V11 系列平板機身纖薄，厚度僅 7.9 mm，重量約 500 g，輕巧設計使其方便隨身攜帶，行動學習無界限。出貨並附贈原廠磁吸式保護皮套，建議售價8,090元起。還有其他尺寸選擇，將陸續開賣。

同步開賣的 8 吋 Iconia A8(A8-21M) 迷你平板則以輕巧外型與時尚霧光銀色系取勝。機身重量僅約 410g，厚度約 7.9mm，是親子共讀和輕量娛樂的最佳夥伴，兒童也能輕鬆掌握。A8 同樣搭載八核心處理器，搭配4GB LPDDR4 RAM 和 64GB eMMC 儲存空間。效能穩定，電池容量 6,000mAh，提供長達 10 小時的影片播放續航力。此外，支援最高 512 GB microSD 擴充，滿足日常應用與多媒體儲存需求。出貨並附贈原廠精美摺疊保護皮套，建議售價4,290元。

宏碁 Iconia 全系列平板電腦皆隨機附贈精美皮套或保護殼（V系列為磁吸式保護套），不僅提供機身完善保護，更具備支架功能，讓使用者能調整至最佳觀影角度。新品於宏碁全台旗艦專售店、官方商城、燦坤與各大網購賣場正式販售。上市指定機種還加送市價990元GAN48 mini (氮化鎵GaN急速快充)，詳情可參閱活動網址：https://acerland.acer.com.tw/activity/page/211。

宏碁平板電腦服務便利，擁有三大保障：第一：全台最多服務據點，目前有23點進行服務；第二：到府收送服務；第三：原廠直營客服，一通電話直接問，專業諮詢最快速！同時提供1年完全保固承諾，詳情可參閱網站https://www.acer.com/tw-zh/support#。

