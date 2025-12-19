宏碁全新 TravelMate P4 系列 AI 商務筆電上市

宏碁專為追求高效能、多功能性及頂尖安全防護的專業人士與企業，推出兩款全新 AI 商務筆電：TravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-55) 可翻轉商務筆電 與 大螢幕16吋的TravelMate P4 16 (TMP416-54) AI 商用筆電。兩款新品均搭載最新的 Intel® Core™ Ultra（系列 2）處理器，提供強勁的 AI 運算能力，並完美整合軍規級耐用性與完善的資安解決方案，為不同使用情境的行動工作者帶來高效能的商務運算新選擇。

TravelMate P4 系列兩款新機最高皆可搭載 Intel® Core™ Ultra 7 255U 處理器，內建 NPU（神經網路處理單元），專責處理 AI 工作負載，可顯著優化日常工作效率。此外，透過內建宏碁獨家的 Acer PurifiedView™ 2.0 與 Acer PurifiedVoice™ 2.0 技術，利用 AI 強化視訊影像及音訊清晰度，搭配 DTS:X® Ultra Audio，確保遠端會議品質達到專業水準。

這次推出的14吋可翻轉筆電ravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-55)具 360 度翻轉設計，螢幕可輕鬆切換為筆電、平板、帳篷或站立模式，完美適應簡報、手寫筆記等多元情境。內建可充電的 Wacom EMR 觸控筆提供流暢、精確的書寫和繪圖體驗。在規格方面，TravelMate P4 14 搭載 14 吋 16:10 WUXGA (1920x1200) 觸控螢幕，最高可配置 32 GB LPDDR5X 記憶體和 1 TB PCIe 儲存空間。儘管設計輕薄，仍符合嚴苛的 MIL-STD 810H 軍規標準，並支援超高速的 Wi-Fi 7 與 藍牙 5.4，同時具備 Thunderbolt™ 4 連接埠，是可靠且便攜的商務夥伴。

另一款則是為需要大螢幕、長時間專注工作的專業人士打造的 16 吋 AI 商用筆電TravelMate P4 16 (TMP416-54)。搭載16:10 WUXGA (1920x1200) 螢幕，提供更寬廣的工作區域，有利於多工處理和數據分析，大幅提升工作效率。在效能上，最高可選配 32 GB LPDDR5X 記憶體和 1 TB PCIe 儲存空間，確保數據處理流暢無阻。針對企業級安全需求，支援 Acer UserSensing™ 2.0 距離感測器，可在使用者離開時自動調暗並鎖定畫面，搭配獨立 TPM 解決方案，保障機密資料安全。此外，具備 Thunderbolt™ 4 雙連接埠、USB 3.2 Type-A、HDMI 2.1 等多樣化的連線能力，滿足專業使用者全面的連接需求。

TravelMate P4 系列延續宏碁對企業級資安與永續環保的承諾。均搭載獨立 TPM 解決方案、BIOS/管理者/硬碟密碼保護，以及 Acer ProShield Plus 安全管理員，提供檔案加密解密、檔案粉碎等功能，築起多層資安防護網。宏碁在設計上持續實踐環保概念，機身採用消費後回收塑料（PCR）及海洋回收塑膠所製成，包裝為 100% 無塑膠且可回收，全系列已獲得 TCO 認證及 EPEAT 註冊。Acer TravelMate P4 Spin 14 與 P4 16 AI 商用筆電即日起於台灣市場銷售，提供多元規格選擇。

Acer TravelMate P4 Spin 14 與 TravelMate P4 16商用筆電即日起於台灣市場銷售，提供多元選擇。TravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-55) 可翻轉筆電推出兩種主要規格，皆內建 16 GB LPDDR5X 記憶體 和 512GB PCIe NVMe SSD 4.0 儲存空間：搭載 Intel® Core™ Ultra 5 處理器版本，建議售價為 43,000 元；以及 Intel® Core™ Ultra 7 處理器版本，建議售價為 46,000 元。TravelMate P4 16 (TMP416-54) 則提供兩種規格，皆為 16GB 記憶體：搭載 Intel® Core™ Ultra 5 處理器與 512GB 儲存空間版本，建議售價為 43,900 元；以及 Intel® Core™ Ultra 7 處理器與 1TB 儲存空間版本，建議售價為 47,900 元。

新款商用筆電可至宏碁全台旗艦專售店、官方商城(Acer Store)，及各大網購洽詢。宏碁商用筆電更提供企業級的尊榮服務與保障：包括 3 年完整保固、無亮點有限保固及國際旅約保固，並享有領先業界的 58 分鐘快速維修服務及保固期內到府維修服務。

以上訊息由 Acer 提供