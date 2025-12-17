宏碁創辦人施振榮81歲生日！心臟裝14根支架 揭王道養生祕訣
財經中心／王文承報導
宏碁創辦人施振榮一生與創新並行，卻也多次與死神擦肩而過。今（18）日是他過81歲大壽。近日他在節目話時代人物中罕見分享自身健康狀況，透露體內已裝有多達14支心臟支架，並曾歷經心肌梗塞與中風，兩度站在生死交關的邊緣。儘管病史纏身，施振榮依舊保持樂觀態度，笑說：「靠著AI科技，我有信心活到120歲！」
施振榮強調，這並非空談，而是源於他親身見證科技進步如何延長「健康壽命」。他指出，隨著AI醫療與藥物研發快速發展，許多過去難以治療的疾病，如今已能提前預防、縮短治療時間。「以前覺得活到80歲就是長壽，未來靠AI，活到150歲也不是不可能。」
對施振榮而言，長壽的重點不在年齡，而在是否「健康地活著」。他直言：「活在這個世界，要有價值最重要。」
事業巔峰突發心肌梗塞 921地震中體會生死無常
1999年，年僅55歲、事業正值高峰的施振榮，突發心肌梗塞倒下。他回憶，若非太太葉紫華堅持送醫，後果恐不堪設想。醫師確認病情後立刻進行心導管手術，他也因此住進加護病房。沒想到住院期間正逢921大地震，他形容當晚「整個病房劇烈搖晃」，深刻感受到生命的脆弱。
此後二十多年，他因天生血管脆弱，陸續裝設14支心臟支架，甚至腿部動脈也曾阻塞開刀。他自嘲是「台灣支架界紀錄保持人」，也感嘆醫療科技的進步讓自己得以「續命再啟人生」。
中國出差突發中風 成台灣首批心導管溶栓案例
2005年，施振榮在中國出差時，因頸動脈阻塞突然中風，昏迷數日。他回憶醒來時，看到腦部影像滿是白點，所幸醫師透過心導管進入腦部成功溶解血栓，讓他成為台灣最早接受此技術的案例之一。
他幽默地說：「還好平常腦袋只用兩三趴。」靠著驚人的意志力與不斷訓練，他形容自己是在「重灌大腦」，最終完全康復。
自揭健康三大殺手：基因、壓力、運動不足
施振榮坦言，健康亮紅燈的主因來自三大因素：遺傳、壓力與缺乏運動。他出身心臟病家族，更長期背負管理全球事業、上萬名員工的龐大責任，「最大的殺手其實是壓力。」
如今他學會調整生活節奏，每天固定走路運動，並邀請教練到家中進行體能訓練，用行動守護健康。
施振榮的AI長壽養生哲學
一、動腦不失智：持續閱讀、學習與研究AI，視科技為「腦力延伸工具」，刺激大腦保持活躍。
二、動身不僵化：規律運動、專業訓練，強調運動是對健康最好的投資。
三、養心不焦慮：學會管理壓力、放慢步調，以「創造價值」作為人生的精神支柱。
歷經兩次死劫後，施振榮更加珍惜生命。他笑說：「如果未來AI能讓人保持健康、思緒清楚，活到120歲、甚至150歲，又有何不可？」但他也強調，若只是長期臥床的長壽，「那太累了」。
對他而言，科技能延長生命，但真正讓人「活著」的，是信念與價值。從心肌梗塞、中風到AI長壽夢，施振榮用一生證明：活得健康、活得有意義，才是人生的終極目標。
