宏碁創達1月營收創歷史新高
(記者謝政儒綜合報導)宏碁集團旗下宏碁創達（7706）今（6）日公告2026年1月合併營業收入為新台幣5,485萬元，較去年同期成長35.92 %，創下自成立以來單月歷史新高。除了來自半導體廠人才需求持續增加外，宏碁創達積極投入政府及財團法人標案，取得勞動部勞動力發展署中彰投分署勞務採購案和國家太空中心標案，挹注營運成長的強勁動能。
宏碁創達總經理陳惠雯表示：「宏碁創達憑藉超過30年的專業資訊產業服務能量，打造全方位人力資源解決方案，為不同領域的客戶引進合適的專業人才，並能於日新月異的產業趨勢中維持競爭力。展望未來，我們也期待與更多的合作夥伴攜手共進，一同創造更大的價值。」
宏碁創達在美國及日本分別設立有營運據點，致力於提供全球人才服務全方位解決方案，配合台灣廠商國際化過程的人力需求，累積宏碁創達的成長動能。除了全球化的人才服務外，宏碁創達亦積極布局長期標案，透過導入更完善的人力服務管理系統，強化各標案領域的競爭力。
其他人也在看
馬年新春》年終獎金陸續進帳！調查估平均領3.7萬元 逾兩成勞工自認領不到
年終獎金入帳時點接近，但並非人人都有著落。根據 yes123 求職網「馬年過年計畫與新春消費調查」，上班族預估今年平均年終獎金為3.7萬元，但仍有22.7%勞工自認將領不到年終；若排除零年終者，平均金額約為4.8萬元。
7成上班族年關手頭緊！92%會發紅包預算1.2萬 預估年終獎金會領「這數字」
根據 yes123 求職網最新調查，馬年春節九天連假帶動消費熱潮，儘管 91.7% 的勞工計畫發紅包，平均總金額達 12,328 元，微幅高於去年，但受到通膨與凍薪影響，高達 71.6% 的人坦言年前手頭吃緊 。為解決財務缺
這是離Rolls-Royce最近的機會，2026年度學徒計畫啟動
Rolls-Royce有著至高的地位，當然要有足夠財力才能得以擁有，不然只能遠看近距離觸摸，不過現在有機會讓你不用家財萬貫就能好好觀賞並仔細研究，請報名Rolls-Royce學徒計畫。Rolls-Royce學徒計畫於2006年就已啟動，成立至今已屆滿20週年，期間也培育出超過200位專業人才，當中許多學徒現已晉升為高階管理職。2026年度學徒計畫目前已正式啟動，現正開放申請至2026年2月28日。 本次招募涵蓋Level 2至Level 6（等同大學學位）等多個等級，職位涉及車內飾板縫紉、車身塗裝、計量學及銷售規劃等領域。有興趣可至官網提交申請，隨後將進行線上評測與4月面試選拔，錄取者將於8月入職，並在Goodwood總部接受頂尖實務培訓，同時取得國家認可學歷。Rolls-Royce學徒計畫於2006年啟動，成立至今已屆滿20週年，期間也培育出超過200位專業人才，當中許多學徒現已晉升為高階管理職。可至官網提交申請，隨後將進行線上評測與4月面試選拔，錄取者將於8月入職。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
《豆腐媽媽》替身墜樓吐4大袋血！ 未婚妻向民視提「3大訴求」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身演員，一月底因拍攝墜樓戲，頭部重創，一度發出病危通知。事發至今17天，其未婚妻Rena於6日下午臨時召開記者會，表示不幸中的大幸，是蘇男已恢復意識，但完全忘記發生什麼事，說話也有些卡頓，擔心未來會留下後遺症，對於民視的冷漠處理感到詫異。
身價8億人瑞與看護結婚 律師：子女若有做1事 婚姻恐無效
台北市102歲王先生與69歲賴姓女看護登記結婚，家屬認為整裝事情刻意隱埋，且憂心身價8億元王先生的財產不保，日前在醫院門口上演搶人大戰。事件驚動警方介入，律師王至德表示，如果事件最後鬧上法院，判決結果可能會跟很多人想的不一樣。
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險
粉末狀食物若結塊，不建議繼續食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機平時身體健康，沒有病毒性肝炎或脂肪肝，某天突然感到疲累，尿液顏色如濃茶，趕緊送醫檢查，不只肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷，詢問飲食習慣，發現元兇是他正在食用的結塊花生粉，不知不覺中吃下致癌物黃麴毒素。
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了
入行近半世紀的資深演員李楓，因常演潑辣角色而被觀眾稱為TVB「御用八婆」。她於2023年接受訪問時透露已入住老人院近一年。近日有網友分享短片，曝光她在老人院的生活近況。蔡維歆