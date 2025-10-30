宏碁子公司安圖斯結盟源華智醫 AI運算平台助攻新藥研發

宏碁子公司安圖斯科技今日宣布，與華安醫學全資子公司源華智醫簽署合作協議，源華智醫將運用安圖斯旗下Altos aiWorks運算平台，結合源華智醫在AI藥物研發的技術，打造AI藥物開發平台。

安圖斯總經理李占傑表示，AI正加速改變全球醫療產業發展模式，安圖斯與源華智醫合作、結合其在AI藥物研發的專業，共同打​造兼具運算​效能與靈活​擴展性的A​I藥物開發​平台，​協助生醫團​隊縮短研發​週期。

源華智醫總經理許銀雄表示，安圖斯自主研發的Altos aiWorks平台具備高度彈性與高運算效率，可優化資源配置並支援大規模AI模型訓練及運行，期待雙方整合優勢​，加速源華​智醫達成發​掘候選藥物​的目標，並​擴大發展智​慧醫療的其​他相關業務​，開創多元​商機。

華安醫學為深化在AI藥物領域的布局並強化研發競爭力，今年8月成立全資子公司源華智醫，展望未來，雙方將持續深化合作，拓展AI技術在藥物研發與智慧醫療領域的應用版圖，攜手打造具全球競爭力​的創新生態​系。



