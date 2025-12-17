宏碁子公司專門和「台霸耶」競爭 3C產品專門維修商海柏特掛牌上櫃了

海柏特是宏碁民國88年在馬來西亞成立的100％持股子公司，專門做3產品售後維修。（圖片來源／海柏特官方網站）

掃地機器人、空氣清淨機、手機、筆電、桌機壞掉要找誰修？一家台灣的公司專門處理這些疑難雜症，而且規模已經拓展到海外去了，它就是宏碁（2353）集團旗下多品牌售後服務整合商海柏特（6884），今（17）日以承銷價33元正式上櫃掛牌交易。

由福邦證券承銷的海柏特17日以承銷價33元正式上櫃掛牌交易，早盤一度衝高到46.95元，漲幅42.27％。其基本面為，2024年度合併營業收入為1,193,006千元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為33,082千元，每股盈餘為2.00元。114年前三季合併營業收入為845,961千元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為23,041千元，每股盈餘為1.40元。

宏碁子公司海柏特，專門做原廠零件維修

海柏特民國88年宏碁在馬來西亞成立的100％持股子公司，本來是專門為了宏碁做售後的維修服務，另外兩大筆電公司華碩、技嘉都有類似的子公司做支援，華碩轉投資的是翔碩科技（不是祥碩），針對華碩的筆電、手機做維修也做二手商品買賣。技嘉則有百事益，比較針對技嘉的筆電、PC維修或者逆物流方案。

海柏特最大的特色是，它幾乎各家的筆電、桌機、手機都能修，連電腦的CPU、主機板都能修，而且主打的就是原廠配件，以宏碁子公司身分，較容易獲得其他大品牌消費性電子公司授權，以及專門的維修軟硬體，能夠修理最新的產品（一般民間維修工作坊還拿不到零件）和最高端的消費性電子產品，在台灣，它取得MOMO購物網站的電子書、台灣山葉電子琴的維修業務。

在6國設有維修據點，有直營店也有授權店

事實上，海柏特公司及子公司已累積二十多年多品牌、多品項之售後服務營運經驗，隨著宏碁產品銷售全球，加上 民國107~109 年間陸續拓展東南亞據點，已建置臺灣、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及越南之多國售後服務競爭門檻，透過替國際品牌客戶解決不同區域銷售產品之售後服務問題。

海柏特服務區域涵蓋亞太地區六國，品牌合作廠商包括全球知名手機如小米手機等、電腦、遊戲機、全球零售業支付與資訊領導品牌等國際眾多品牌。本公司利用現有直營服務中心、授權服務據點。

自設維修人員訓練中心，董事會中獨董人數較高

由於是大規模等級的售後維修服務，海柏特有建立自己的維修教育中心，在民國110 年度成立 BRC(BoardRepair Center)專案，提供完整、跨品牌產品之教育訓練以持續培養技術人員之進階維修能力。同時作為各地區維修人員之支援技術團隊，並且建立專業知識庫，提高維修技術人員之學習速度。

有趣的是，由於是宏碁持股的子公司，海柏特董事會中三席董事都是宏碁法人代表，更特別的是，海柏特是台灣所有上市櫃公司中，少數獨立董事比董事還多的公司，其獨董有四席、董事則為三席。

