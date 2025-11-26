宏碁小金雞海柏特12月下旬上櫃！ 董座：三多發威每年2位數成長、未來不排除併購
宏碁旗下資訊產品售後服務的海柏特（6884）預計12月底上櫃，海柏特董事長侯知遠表示，海柏特「三多」的優勢，預計多國、多品項、多品牌戰略，明年也將達成每年2位數成長的業績，將以亞太區第一授權維修品牌作為營運目標，上櫃只是起點，未來不排除併購的可能性。
因應產業細分，資通訊產業外包商機趨勢顯現，海柏特2018年成立，近三年營收持續雙位數成長，其中2024 年合併營收
或獲利皆雙創新高，達 11.93 億元，年增約 32%，稅後淨利3,323萬元，每股純益（EPS） 為 2.04 元。
今年產業逆風且在高基期環境下維持穩健表現，但營收結構與獲利能力保持良好基礎。不只電子相關，海柏特連樂器 Yamaha都有維修。累計前三季營業收入8.45億元，稅後淨利2,311萬元，每股純益 1.42 元，預期第四季營運將逐漸回溫。
海柏特已累積近50家國際品牌維修授權，提供涵蓋品牌授權售後服務（含主板級高階維修）、國際客服與附加價值服務等一站式跨境售後解決方案。侯知遠指出，海柏特的核心競爭力來自多品牌與多品項維修授權的深厚基礎。目前公司已取得近50家國際品牌授權，涵蓋全球知名品牌手機、電腦、遊戲機、電子書、數位樂器等。不同與其他電子業，海柏特看的不是訂單能見度，而是授權為維持率，授權維持率自2021年至2025年上半年皆維持在9成以上，顯示品牌夥伴對公司專業與服務品質的高度信任。
海柏特海外布局持續， 繼東南亞之後，市場預期下一波擴張將鎖定印度與中國。印度挑戰在於基礎建設不完善、法規流程繁瑣；中國市場成熟但競爭激烈、出現「內捲」。公司持續評估兩市場利弊，尚未定案。
侯知遠說明，亞太區佈局終極目標是成為「亞太區授權維修服務第一品牌」，不僅限於東南亞，未來擴張不排除韓國、日本、大洋洲或北亞等地，看好明年雙位數成長 沒有問題。
