宏碁打造全新ProCreator創作者螢幕 橫跨 IPS、OLED、6K 極致規格，全系列通過 Calman 專業色彩驗證 即日開賣

宏碁專為專業設計師、動畫師、攝影師、剪輯師與內容創作者打造的 ProCreator 創作者系列螢幕重磅登場！全新系列通過 Calman 驗證，擁有極致的色彩準確度（Delta E<1），頂級款並將先進的 6K 解析度、QD-OLED 技術 和 Acer Creator Hub 軟體整合，全面強化創作者的工作流程與效率。

全新的 ProCreator 系列以嚴苛的專業標準打造，滿足創意工作者對色彩精準度與高畫質視覺表現的極致要求。全系列產品皆通過 Calman 驗證，確保在各種專業工作流程中的色彩表現與一致性標準。支援 99% AdobeRGB / DCI-P3 廣色域覆蓋，提供極佳的 Delta E<1 色彩精準度。支援Acer HDR400 標準（特定機型更高達 VESA DisplayHDR 600 或 True Black 400 認證），呈現更豐富的對比與細節。搭配獨家Acer Creator Hub軟體，提供統一的介面管理顯示器設定、色彩校準、以及工作模式切換，讓創作者能快速且精確地調整。

ProCreator系列支援 AMD FreeSync™ 技術，有效減少畫面撕裂、延遲與雜訊，確保動態畫面的流暢度，高階機型還支援 AMD FreeSync™ Premium Pro 與 NVIDIA® G-SYNC™ 相容技術。特定機型內建 Acer Smart Dial 智慧旋鈕，提供創作者快速調整設定、切換工具的便捷操作。

宏碁 ProCreator 系列顯示器專為追求極致細節、高效能與頂級畫質的專業人士打造，提供涵蓋觸控、OLED 旗艦乃至高性價比入門的多樣化產品線，全面滿足不同領域的嚴苛需求。

首先登場的是觸控旗艦機種，搭載 IPS 頂級面板，提供最精細的圖像呈現與直覺的操作體驗。PE320QXT 以令人驚豔的 31.5 吋、觸控 6K (6,016x3,384) 60Hz 解析度，將細節推向全新高度。這款頂級機型的建議售價為 $28,999 元，首批將於原價屋首賣，早鳥更贈送限量羅技 MX Master 3s Lite 藍芽滑鼠(石墨灰)市值 $3290。其次，PE270XT 則提供傑出的 27 吋 5K (5,120x2,880) 60Hz 解析度，同樣支援靈敏觸控，並通過 VESA DisplayHDR 600 認證，同時內建 800 萬畫素網路攝影機，建議售價 $25,999 元，完美支援即時視訊協作。此外，PE270KT 則著重於多元使用情境，具備 27 吋面板，可彈性雙模切換至 4K UHD 72Hz 或 FHD 144Hz 模式，同樣搭載觸控面板與 800 萬畫素網路攝影機，建議售價為 $18,999 元。

對於專業剪輯師與遊戲開發者而言，OLED 機型完美結合了頂級畫質與極速性能。PE320QK X 搭載 31.5 吋 4K UHD QD-OLED 面板，支援真實 10-bit 色彩，擁有驚人的 240 Hz 刷新率 與 0.01 毫秒（PRT）的極速反應時間，並通過 VESA DisplayHDR™ True Black 400 認證，建議售價 $35,999 元。而 PE320QK P 則具備 31.5 吋 OLED UHD 165Hz 高刷新率面板，建議售價為 $27,999 元，更特別提供全機完美無亮點保固服務，讓您毫無後顧之憂地專注於創作。

即使是入門機型，宏碁也不妥協於性能。PE270K L1 是一款 27 吋4K UHD 顯示器，搭載 72Hz E2E DFR 技術，其最大的特色是具備雙模切換能力（4K 72Hz / FHD 144Hz），不僅適合專業設計工作，也能兼作高刷新率的電競螢幕。原建議售價 $12,999 元，現在更是以不到萬元 $8,999 元的超值促銷價即可入手，為工作與娛樂預算帶來最大效益。

ProCreator全系列在連線、人體工學、多工處理與環保方面皆提供頂級配置：內建Type-C 90W PD (Power Delivery)，單一線材即可同時傳輸影像、數據並為筆電充電。採用Ergostand 支架，支援傾斜（tilt）、左右旋轉（swivel）和高低調整（height adjustment），提供高度視角調整彈性。支援 PIP (子母畫面) / PBP (多畫面分割) 功能，輕鬆進行多任務對比與處理。具備 TUV Eye Comfort 護眼認證，減少藍光對眼睛的負擔。還通過TCO/EPEAT Gold/ENERGY STAR 嚴格認證，並全系列採用 100% 紙質包裝，體現宏碁對永續發展的承諾。

宏碁螢幕服務值得信賴，擁有三大保障：第一：全台最多服務據點，目前有23點進行服務；第二：到府收送服務；第三：原廠直營客服，一通電話直接問，專業諮詢最快速！同時提供三大保固承諾：第一：3年完全保固，液晶面板、燈管、零件、免檢修工資之保固期限為三年；第二：無亮點有限保固，可憑發票30日內至直營服務中心免費更換一次；第三：甲地送修、乙地取件。詳情可參閱網站https://www.acer.com/tw-zh/support#。

*以上規格價格以實際賣場出貨為主

*實際刷新率及影像表現以實際使用情境為主

以上訊息由acer提供