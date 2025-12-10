宏碁推出全新 Aspire AI 系列筆電，搭載高通 Snapdragon X處理器，為工作與學習提供智慧高效能新選擇

迎合AI時代運算日常需求，宏碁於Aspire筆電產品線首度導入搭載 Qualcomm® Snapdragon™ X處理器全新系列新品-Aspire 14 AI (A14-11M)和 Aspire 16 AI(A16-11M)。此系列筆電鎖定主流文書、行動辦公需求，提供卓越的能源效率與充足的 AI 輔助功能，為使用者帶來流暢、智慧的日常運算體驗，即日起正式上市。

全新 Aspire AI 系列與現有 Aspire 機型的最大差異化核心，即是全面搭載 Qualcomm® Snapdragon™ X處理器。這項改變，為主流筆電市場帶來了基於 ARM 架構的長效續航優勢。憑藉超低功耗設計，Aspire AI 能顯著提升電池續航表現，高達28小時電池使用時間，協助使用者徹底擺脫電源線的束縛，成為商務出差和長時間學習的理想選擇。此外，處理器內建的 Qualcomm® Hexagon™ NPU（神經網路處理單元）提供強大的 AI 運算能力，讓 Windows 11 中的 Copilot 及其相關應用能以更低功耗、更快的速度在本地端流暢運行。Aspire AI 新系列的誕生，成功為消費者在主流筆電市場中，提供了高效能運算與卓越能效兼備的新選擇。

Aspire AI 新筆電將 NPU 的優勢完美融入使用者體驗中，讓 AI 成為日常工作和學習的可靠助手：內建 AcerSense 整合式系統工具，簡化了裝置的監控與管理設定，讓用戶能更便捷地優化系統效能。透過 強大的 45 TOPS NPU 加速的 Acer PurifiedVoice™ 降噪技術與 Acer PurifiedView™ 的智慧背景處理、眼神接觸校正等功能，大幅提升線上會議的專業性和專注度。同時，AI 處理能力不再依賴雲端，使用者可快速進行影像編輯、圖片生成或即時語言翻譯等應用，提升效率同時保護數據隱私。支援 DTS® 音效技術，無論是視訊會議還是影音娛樂，都能提供清晰、立體的音效體驗。

宏碁 Aspire AI 系列提供兩種尺寸選擇：提供輕巧便攜的藍色款 14 吋機型Aspire 14 AI(A14-11M）和提供更寬廣視野的鐵灰色 16 吋Aspire 16 AI(A16-11M)，滿足使用者對便攜性或工作空間的不同偏好。皆採用輕盈的鋁合金材質打造，機身重量僅約 1.26 公斤/1.55公斤，纖薄輕巧，極具行動力。具備 180 度全平式軸承設計，方便使用者在小組討論或共享螢幕時，能輕鬆展開筆電，增加使用彈性。配備 WUXGA（1920x1200）高解析度螢幕，並支援 100% sRGB 廣色域，色彩表現清晰細膩，適合長時間閱讀與文書處理，配備多樣化的連接埠，包括USB 4、USB 3.2、HDMI２.1等確保用戶能輕鬆連接所有所需的周邊設備。

機身設計部分採用環保回收材料、可全回收包裝設計，並通過 EPEAT GOLD 等級環保標章評等，是宏碁在永續發展上努力的體現，也是注重綠色消費者的理想選擇。建議售價34,900元起，全台Acer旗艦專售店、宏碁官方商城(Acer Store)及3C賣場、網購通路皆有販售。

宏碁筆記型電腦服務受到肯定，擁有三大保障：第一：全台最多服務據點，目前有23點進行服務；第二：領先業界58分鐘快速維修；第三：原廠直營客服，一通電話直接問，專業諮詢最快速！同時提供三大保固承諾：第一：2年完全保固；第二：無亮點有限保固，可憑發票30日內至直營服務中心免費更換一次；第三：國際旅約保固，國際旅行有保障。詳情可參閱網站 https://www.acer.com/tw-zh/support#

*以上規格價格以實際賣場出貨為主 *電池續航力以實際運行為主

以上訊息由 Acer 提供