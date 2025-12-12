宏碁推出全新21.5吋文書型螢幕 EK220Q J0 / KA220Q J0 120Hz 高速刷新率、護眼技術，親民價格輕鬆入手！

宏碁推出兩款全新的 21.5 吋文書型螢幕：Acer EK220Q J0 及內建喇叭的 Acer KA220Q J0，鎖定入門文書處理及對性價比有高要求的消費者，以極具競爭力的價格，提供超越同級的 120Hz 高刷新率、優異的色彩表現與全方位的護眼技術，為使用者帶來更流暢、舒適的數位體驗。建議售價 NT$2,588及NT$2,688即日起於宏碁全台旗艦專售店、網路官方商城 (Acer Store) 及各大 3C 通路與網購平台全面開賣。

此次新品採用 21.5 吋 FHD (1920x1080) 面板，具備優異的 sRGB 99% 廣色域，確保文書作業、網路瀏覽或影音內容都能呈現出準確且鮮明的色彩。雖為入門產品，但仍具備了令人驚豔的 120Hz 畫面刷新率，搭配 1ms (VRB) 視覺反應加速技術與 AdaptiveSync 功能，能夠有效消除畫面撕裂與殘影，讓畫面動態更流暢清晰，大幅提升使用者操作的舒適度。

考量到長時間使用需求，宏碁特別搭載了 Acer VisionCare 全方位護眼技術，其中包含 Flicker-less (不閃屏)、BlueLightShield (低藍光)、Acer ComfyView (抗反光) 和 Low-dimming (低光技術)，全方位呵護使用者視力健康。

在設計細節上，採用 ZeroFrame 極窄邊框設計，使視野更寬廣。在連接性方面，兩款螢幕皆提供 HDMI 1.4 和 VGA 連接埠，方便連接各種新舊設備。支架設計符合人體工學，可提供 -5 至 20 度的傾斜調整，並支援 100x100mm 壁掛。特別是 KA220Q J0 型號，更內建了 2Wx2 立體聲喇叭，能為使用者省下額外添購音響的空間與費用，實現真正的即插即用。

宏碁螢幕服務值得信賴，擁有三大保障：第一：全台最多服務據點，目前有23點進行服務；第二：到府收送服務；第三：原廠直營客服，一通電話直接問，專業諮詢最快速！同時提供三大保固承諾：第一：3年完全保固，液晶面板、燈管、零件、免檢修工資之保固期限為三年；第二：無亮點有限保固，可憑發票30日內至直營服務中心免費更換一次；第三：甲地送修、乙地取件。詳情可參閱網站 https://www.acer.com/tw-zh/support# 。

*以上規格價格以實際賣場出貨為主

*實際刷新率及影像表現以實際使用情境為主

以上訊息由acer提供