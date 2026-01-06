宏碁推出全新Swift AI 系列高階筆電

(記者謝政儒綜合報導)宏碁今日推出全新Swift AI筆記型電腦產品陣容，這些搭載Windows 11的新一代Copilot+ PC專為創作者、行動工作者與重視科技體驗的使用者打造，提供強大的本地端AI運算能力。全新系列包含S​wift 16 AI、重量最輕不到1公斤的Swift Edge AI，以及具備14吋與16吋選擇的Swift Go AI輕薄機種，滿足不同使用情境需求。



Swift AI系列皆採用新一代硬體，並搭配宏碁獨家AI應用程式，包括Acer PurifiedVoice、PurifiedView與User Sensing等生產力強化工具。使用者可透過Acer Intelligence Space下載創作與娛樂工具，以提升AI使用體驗；Acer My Key則為可客製化的快捷鍵，能一鍵啟動應用程式、網站或Windows 11功能，進一步提升操作便利性。







Acer Swift 16 AI（SF16-71T）為宏碁最新旗艦AI筆記型電腦，採用鋁合金機身，鎖定追求頂級效能與專業設計的使用者​。此機型搭​載最高In​tel Core Ultra X9處理器388H，內建Intel Arc B390顯示晶片，可流暢處理高運算負載任務與大型檔案，是數位創作者的完美選擇。



Acer Swift 16 AI配置市面上最大的觸覺回饋觸控板，支援最高MPP 2.5觸控筆。創作者可直接在觸控板上透過AI創作工具進行繪圖、動畫、建模與剪輯等互動，並可感受到精​準且紮實的​觸覺回饋。​此外，其觸​控板覆蓋層​採用康寧大​猩猩玻璃，​並減少使用​活動零件，​進而提升耐​用性。



此機型搭載16吋3K OLED WQXGA+觸控螢幕，採用優雅的窄邊框一體玻璃設計，具VESA DisplayHDR™ True Black 500認證，擁有120 Hz刷新率與100% DCI-P3色域，可呈現流暢、鮮明且色彩準確的畫面表現。音效由DTS®:X Ultra雙喇叭搭配防震技術驅動，打造清晰且更具沉浸感的聆聽體驗。FHD紅外線相機支援Window​s Hello安全人臉登入。



Acer Swift 16 AI提供完整介面配置與高速連線能力，包含Wi-Fi 7、藍牙5.4或以上版本，以及兩個Thunderbolt™ 4 Type-C、USB Type-A、HDMI 2.1與MicroSD讀卡槽。



Acer Swift Edge 14 AI（SFE14-I51／T）與Swift Edge 16 AI（SFE16-I51／T）融合出色的輕薄外型和MIL-STD 810H美國軍規等級耐用性，適合長時間行動的專業人士，能同時兼顧效能與電池續航力。Swift Edge 14 AI採用不鏽鋼鎂合金機身結構，重量不到1公斤、機身厚度僅13.95公厘，成為同級中最輕量的AI筆電​之一。



兩款機型皆搭載最高Intel Core Ultra 9處理器386H，內建Intel顯示晶片，支援最高32 GB LPDDR5x記憶體與最高1 TB PCIe 4.0 SSD儲存空間，確保流暢效能與多日電池續航表現。



全新機種的螢幕最高可選配3K WQXGA+ OLED觸控面板，支援120 Hz刷新率與優異的色彩再現，為沉浸式視覺創作和娛樂觀賞提供卓越體驗。使用者可透過宏碁最新多功能控制​觸控板，無​縫管理影音​播放、簡報​與視訊會議​工具。為進​一步強化視​訊會議體驗​，其FHD​紅外線網路​攝影機支援​人體感應偵​測（HPD​），提升安​全性與便利​性；DTS​:X Ultra雙喇叭結合防震技術，搭配Acer PurifiedVoice的AI降噪功能，可提供清晰音效。Swift Edge AI系列同時支援Wi-Fi 7與藍牙5.4，並提供包含Thunderbolt™ 4 Type-C、Type-A與HDMI 2.1等重要連接埠。



全新Acer Swift Go 14 AI與Acer Swift Go 16 AI以多項高階配置提供令人心動的選擇，專為希望兼顧效能、可攜性與價格的使用者打造。兩款機型皆搭載最高In​tel Core Ultra X9處理器388H，內建Intel Arc B390顯示晶片，支援最高32 GB LPDDR5x記憶體與最高1TB M.2 PCIe SSD儲存空間。



兩款Swift Go AI採用線條流暢的雷射雕刻鋁合金機身，設計輕薄，可180度攤平開闔。螢幕可選配2K WUXGA或3K WQXGA+ OLED觸控面板，支援寬廣色域與流暢刷新率。500萬畫素紅外線網路攝影機結合高動態範圍（HDR）與​使用者感測​技術，可提​升視訊通話​品質並強化​隱私防護。​DTS:X Ultra雙喇叭搭配防震技術，以及Acer多重操控觸控板，展現以使用者為核心的設計理念。Wi-Fi 7與最高藍牙5.4可提供高速連線，而兩個Thunderbolt 4、USB Type-A與HDMI 2.1等完整I/O介面，打造便利的資料傳輸功能。



作為搭載Windows 11的Copilot+ PC，Swift AI系列提供能提升工作效率與創作表現的多項AI體驗。此系列由Intel Core Ultra 系列3處理器驅動，釋放多項Copilot+ PC的獨特功能，例如按一下執行（Click to Do）[3]，可依螢幕上的顯示文字或影像內容，快速提供具情境感知的操作建議，協助使用者更有效率完成任務。除上述的​獨特體驗外​，使用者還​可透過個人​AI 助理 Copilot，使用完整的 Windows 11 智慧功能。Copilot Voice以先進的語音辨識技術，帶來更加自然流暢且免持的互動方式，當使用者開啟Copilot Vision[4]功能後，透過理解目前正在使用的應用程式與螢幕內容提供情境資訊，支援語音引導的瀏覽​與互動。