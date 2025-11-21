宏碁推出27吋2K高刷Nitro電競螢幕XV272U X2 210Hz 極致流暢，HDR400 真實呈現，原價屋首賣

宏碁旗下 Nitro 電競系列 正式發表全新產品 XV272U X2 電競螢幕。這款 27 吋 WQHD (2560x1440) 螢幕具備驚人的 210Hz 刷新率 與 0.5ms (GTG) 極速反應時間，同時支援HDR400認證，為電競玩家帶來極致的視覺與操作體驗。建議售價 NT$6,999，即日起於原價屋獨家首賣，早鳥贈限量Razer DeathAdder Essential電競滑鼠(市值$518)，上市後將於全通路販售！

Acer XV272U X2 的核心賣點在於高效速度與流暢性。能夠通過 DisplayPort 連接達到驚人的 210Hz 超高刷新率，確保在所有高速動態的遊戲場景中，畫面都能保持極致順滑，杜絕任何畫面遲滯。同時，憑藉最低僅 0.5ms (GTG) 的極速反應時間，它讓玩家的指令與螢幕動作完美同步，毫秒之間即可鎖定勝機。

在畫質呈現方面，XV272U X2 採用高品質的 IPS 面板技術，提供了廣視角和鮮明的色彩表現。螢幕具備 DCI-P3 90% 的寬廣色域，讓遊戲中的色彩豐富且準確。更支援HDR400認證，原生亮度 350nits，峰值亮度達 400nits，有效提升了畫面的明暗對比和層次細節，使得遊戲畫面更加真實、引人入勝。此外，螢幕整合了 AMD FreeSync™ Premium 技術，徹底消除了畫面撕裂和卡頓現象，提供始終如一的穩定與流暢性。

考量到玩家長時間使用的舒適度，XV272U X2 特別配備了全功能 ErgoStand 人體工學支架，支援傾斜、左右旋轉、高達 150mm 的高度調整，甚至可進行 ±90° 的垂直旋轉，確保每一位使用者都能輕鬆將螢幕調整至最理想的觀看位置。在介面配置上，提供了兩個 HDMI 2.0 埠和一個 DisplayPort 1.4 埠，並內建 2Wx2 喇叭，增強了多媒體應用上的便利性。此外，Acer 也致力於環保，此產品採用了 100% 紙質包裝。

這款結合了頂級效能、優異畫質與人體工學設計的 宏碁 Nitro XV272U X2 27 吋電競螢幕，以極具競爭力的價格 NT$6,999 於原價屋獨家首賣，讓追求高性能的電競玩家即刻享有 2K 高刷新率的頂級遊戲體驗。

宏碁螢幕服務值得信賴，擁有三大保障：第一：全台最多服務據點，目前有23點進行服務；第二：到府收送服務；第三：原廠直營客服，一通電話直接問，專業諮詢最快速！同時提供三大保固承諾：第一：3年完全保固，液晶面板、燈管、零件、免檢修工資之保固期限為三年；第二：無亮點有限保固，可憑發票30日內至直營服務中心免費更換一次；第三：甲地送修、乙地取件。詳情可參閱網站https://www.acer.com/tw-zh/support#。

*以上規格價格以實際賣場出貨為主

*實際刷新率及影像表現以實際使用情境為主

以上訊息由acer提供