宏碁推出27吋2K高刷Nitro電競螢幕XV272U X2 210Hz 極致流暢，HDR400 真實呈現，原價屋首賣
宏碁旗下 Nitro 電競系列 正式發表全新產品 XV272U X2 電競螢幕。這款 27 吋 WQHD (2560x1440) 螢幕具備驚人的 210Hz 刷新率 與 0.5ms (GTG) 極速反應時間，同時支援HDR400認證，為電競玩家帶來極致的視覺與操作體驗。建議售價 NT$6,999，即日起於原價屋獨家首賣，早鳥贈限量Razer DeathAdder Essential電競滑鼠(市值$518)，上市後將於全通路販售！
Acer XV272U X2 的核心賣點在於高效速度與流暢性。能夠通過 DisplayPort 連接達到驚人的 210Hz 超高刷新率，確保在所有高速動態的遊戲場景中，畫面都能保持極致順滑，杜絕任何畫面遲滯。同時，憑藉最低僅 0.5ms (GTG) 的極速反應時間，它讓玩家的指令與螢幕動作完美同步，毫秒之間即可鎖定勝機。
在畫質呈現方面，XV272U X2 採用高品質的 IPS 面板技術，提供了廣視角和鮮明的色彩表現。螢幕具備 DCI-P3 90% 的寬廣色域，讓遊戲中的色彩豐富且準確。更支援HDR400認證，原生亮度 350nits，峰值亮度達 400nits，有效提升了畫面的明暗對比和層次細節，使得遊戲畫面更加真實、引人入勝。此外，螢幕整合了 AMD FreeSync™ Premium 技術，徹底消除了畫面撕裂和卡頓現象，提供始終如一的穩定與流暢性。
考量到玩家長時間使用的舒適度，XV272U X2 特別配備了全功能 ErgoStand 人體工學支架，支援傾斜、左右旋轉、高達 150mm 的高度調整，甚至可進行 ±90° 的垂直旋轉，確保每一位使用者都能輕鬆將螢幕調整至最理想的觀看位置。在介面配置上，提供了兩個 HDMI 2.0 埠和一個 DisplayPort 1.4 埠，並內建 2Wx2 喇叭，增強了多媒體應用上的便利性。此外，Acer 也致力於環保，此產品採用了 100% 紙質包裝。
這款結合了頂級效能、優異畫質與人體工學設計的 宏碁 Nitro XV272U X2 27 吋電競螢幕，以極具競爭力的價格 NT$6,999 於原價屋獨家首賣，讓追求高性能的電競玩家即刻享有 2K 高刷新率的頂級遊戲體驗。
宏碁螢幕服務值得信賴，擁有三大保障：第一：全台最多服務據點，目前有23點進行服務；第二：到府收送服務；第三：原廠直營客服，一通電話直接問，專業諮詢最快速！同時提供三大保固承諾：第一：3年完全保固，液晶面板、燈管、零件、免檢修工資之保固期限為三年；第二：無亮點有限保固，可憑發票30日內至直營服務中心免費更換一次；第三：甲地送修、乙地取件。詳情可參閱網站https://www.acer.com/tw-zh/support#。
*以上規格價格以實際賣場出貨為主
*實際刷新率及影像表現以實際使用情境為主
以上訊息由acer提供
其他人也在看
木村拓哉換iPhone 17畫面曝光！他用iPhone 13撐4年才換機 一試新功能驚呆喊：這在騙人吧！
木村拓哉自2024年開設個人YouTube頻道《木村さ〜〜ん！（木村桑）》，以自然、不設防的風格吸引大量粉絲。本次節目中，他一開始便展示用了四年的iPhone 13，面對最新的iPhone 17充滿好奇與一絲不安，特別對相機性能提升感到興趣，試拍樣機時驚呼畫質細緻，連遠距離也清楚銳利...CTWANT ・ 1 天前
蘋果用戶注意！LINE1功能傳災情 官方曝修復方法 這幾款iPhone遭淘汰
蘋果用戶近日在使用 LINE 時傳出災情：開啟支援中心後，無法退回上一頁，或退出畫面時持續讀取中，導致無法查看自己前往的頁面。對此，LINE官方公布了解決方法，用戶只需將iOS版LINE升級至15.18.0，即可解決此問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
LINE用戶注意！官方示警「少一步驟」 帳號被盜恐救不回來
LINE官方公告提到，即日起，每季透過「ServiceMessages」向未完成綁定的帳號發送提醒，呼籲用戶盡早檢查設定，確保帳號安全無虞；另外也說明，此帳號為專用系統管道，用戶無法封鎖，目的在確保重要安全資訊確實送達。而近日收到「帳號健檢」訊息的用戶，代表綁定尚未完整，需...CTWANT ・ 1 天前
全支付盜刷2大態樣 釣魚詐騙恐難求償
[NOWnews今日新聞]針對全支付盜刷事件，金管會今（20）日表示，全支付已提交報告，初步了解公司內部系統並沒有異常，盜刷事件有2種態樣共計40件，其中1件是特店疏漏導致多筆扣款，目前已協調退還款項...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
Apple Watch 大改款再度延後？爆料者稱重大設計、Touch ID 都要等到 2028
前一陣子一直傳出 Apple 蘋果公司將會在 2026 年推出「大改款」的 Apple Watch，但是根據微博爆料者剎那數碼的最新消息，Apple Watch三嘻行動哇 ・ 16 小時前
iPad mini 8 要來了？四大升級一次看：小平板史上最大更新？
最近關於 iPad mini 8 的消息越來越多，如果順利在明年登場，從螢幕、晶片，到防水跟揚聲器系統，全都會來一波改動，那到底有哪些重點值得期待呢？這邊整理成四大升級，一起來看看吧～電獺少女 ・ 21 小時前
羅志祥新書曝罹患「微笑憂鬱症」 用文字書寫人生低潮｜#鏡新聞
藝人羅志祥出道30週年，除了辦巡演，現在也推出新書，自爆罹患「微笑憂鬱症」。他接受鏡新聞專訪，也談到2021年是一個轉捩點，收到家鄉花蓮跨年晚會邀約，表演完獲得全場尖叫聲，讓他找回表演的熱情。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 23 小時前
中國利用AI滲透台灣 賴清德籲國人提高警覺：避免下載中製應用程式
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨今（19）日下午召開中常會，身兼總統與民進黨主席的賴清德關切「中國利用AI協助滲透台灣」一事。他表示，政府會持續...FTNN新聞網 ・ 1 天前
安全手冊教空襲時要下載APP！ 徐巧芯批：普發安全手冊失去意義
國防部日前宣布普發全國每戶1本新版「台灣全民安全指引」實體手冊，總計印製1100萬本，花費6447萬元，並動用行政院第二預備金支應，引發議論。對此，國民黨立委徐巧芯質疑，手冊應該是告訴民眾遇到空襲，當下該怎麼做、需要怎麼做，而不是還要民眾掃描QR CODE下載APP。況且，防空避難APP資訊未整合、演練未實施，急著普發根本失去意義。中天新聞網 ・ 1 天前
iPhone 17搭載的蘋果自研N1晶片Wi-Fi效能大躍進，特定市場比前代快36%
隨著iPhone 17系列正式捨棄博通設計方案，轉向採用蘋果自研的N1 Wi-Fi晶片，外界一直好奇這顆新晶片的實際表現究竟如何。網路測試機構Ookla稍早公布一份基於 iPhone 17上市後六週的全球Speedtest Intelligence數據分析報告，結果顯示N1晶片的表現不僅全面超越前代，在部分指標上更與Android陣營的旗艦機種互有勝負。Mashdigi ・ 12 小時前
開箱 Google AI 新基地！台灣正式升級成全球算力新據點
今天要跟大家分享一個超級消息～Google 正式在台北士林，開啟一座全新的 AI 基礎建設研發中心！這裡不只是辦公室，而是一個集合硬體工程、軟體工程、供應鏈團隊的超級基地！裡面共有來自全球超過四十個國家的頂尖專家，大家一定會好奇為何選擇台灣吧？原因是完整的產業生態系、供應鏈鄰近性與研發實力，就被選為 Google 全球 AI 創新的關鍵據點啦！（撒花） 士林新辦公室充滿台灣特色！ 這座全新基地就位在承德路四段 168 號，交通蠻便利的（雖然今早路上小塞車）Google 直接租下 12 至 20 樓共九層空間，並以台灣在地特色為靈感，四處都能發現自然與人文的小巧思，例如會議室以龜山島丶五峰旗瀑布等地命名（我倒是建議 Google 可以用士林夜市美食命名）電獺少女 ・ 18 小時前
LINE用戶小心！官方曝「帳號沒做1步驟」 被盜難救回
LINE推出帳號健檢，除了綁定電話號碼、電子郵件跟確認密碼外，還加上Apple或Google帳號綁定，綁定後可以在手機遺失或被盜走的情況下找回帳號。LINE官方提醒，如果帳號救不回來，好友名單，聊天記錄都會消失，且無法匯入新帳號。中時新聞網 ・ 1 天前
Google公布台灣人最愛APP：AI剪輯工具、阻詐、短影音、復古手遊大爆紅
Google Play宣布今年台灣最佳APP榜單，包括短影音龍頭TikTok、詐騙電話阻攔神器Whoscall，與導入AI的影像創作、生成或是編輯工具Adobe Firefly、RoboNeo、Luminar等，紛紛入榜。而時尚界吹了好幾年的復古風，今年也吹入手遊世界，經典IP如SD鋼彈、寶可夢、迪士尼等都成功霸榜。鏡報 ・ 1 天前
LINE又爆災情 開啟相機畫面秒全黑「全是這廠牌」 通訊行曝唯一解
LINE近日推出15.18.1更新，未料許多安卓（Android）用戶更新後，發生開啟LINE的相機功能就秒黑畫面的狀況，反映的用戶越來越多，解除安裝、重新下載通通無解。對此通訊行表示，並非手機壞掉，而是LINE本身問題，只能等待下次更新。中時新聞網 ・ 10 小時前
賴清德：恐成資安破口 避免下載資安疑慮中國製程式
（中央社記者葉素萍台北19日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天表示，希望所有的黨公職能協助政府宣導，呼籲民眾與企業能提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式，降低資訊外洩風險，與成為資安破口的可能。中央社 ・ 1 天前
賴清德示警：中國恐透過AI模型危害國家安全
[NOWnews今日新聞]「資安即國安！」總統暨民進黨主席賴清德今（19）日提醒，台灣不僅身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透，更成為...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
賴清德：中國恐藉AI模型危害台灣國安 籲民眾勿下載
國安局日前示警「DeepSeek」等5款中國開發的AI語言模型存在資安風險，建議國人避免下載。兼任民進黨主席的賴清德總統今天(19日)表示，中國極可能透過AI模型侵犯台灣民眾的隱私，進而發動駭客攻擊、認知作戰，危害台灣的國家安全。賴清德呼籲國人及企業提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式，以免成為資安破口。 國安局日前發布新聞稿表示，經測試，發現5款中國開發的生成式人工智慧(AI)語言模型，包括DeepSeek、豆包、文心一言、通義千問、騰訊元寶普遍存在資安風險與內容偏頗等問題，建議國人避免下載。 民進黨19日召開中常會，兼任黨主席的賴清德總統在會中針對資安問題發表談話。 賴清德表示，近年人工智慧科技快速崛起，已經是全球先進國家發展的重點，尤其是生成式AI語言模型的發展，應用範圍更為廣泛，為人類生活帶來更便捷、更快速的發展，但同時也帶來威脅跟挑戰。 賴清德指出，台灣不僅身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透更成為其重要手法之一。 賴清德說，國安單位日前抽測中國製的生成式AI，發現普遍存在資安風險，中國極可能透過這些A中央廣播電台 ・ 1 天前
Google 最強AI模型來了 鴻海、廣達等受惠
Google於18日發表旗下最強AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖...聯合新聞網 ・ 1 天前
3大電信串流雙11超火 訂閱收視量翻倍成長
雙11檔期及人氣戲劇、運動節目為各大串流平台創造亮眼成績(圖/采昌 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
賴清德示警中國AI存資安風險 籲避免下載「疑慮中製程式」
兼任民進黨主席的總統賴清德今（19日）在民進黨中常會上提醒，中國製生成式AI存在資安風險，可能侵犯個資並危及國家安全，中央黨部將舉辦資安課程，他呼籲黨公職協助政府宣導，提醒民眾與企業提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國應用程式。鏡新聞 ・ 1 天前