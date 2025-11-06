宏碁搭載 NVIDIA GB10 AI迷你超級電腦Veriton GN100 正式開賣 引領 AI 運算新紀元

宏碁搭載 NVIDIA 最新 Grace Blackwell GB10 超級晶片-宏碁 AI 迷你超級電腦 Veriton GN100 正式開賣。這款革命性的產品集結了極致 AI 效能、海量記憶體與「即買即用」的軟體優勢，大幅加速企業和開發者在 AI 模型訓練與部署上的時間與效率。建議售價159,000元，並享有全機三年專業工程師到府維修服務，宏碁全台旗艦專售店、Acer Store官方商城及各大3C銷售通路皆有販售。

宏碁 AI 迷你超級電腦Veriton GN100 (簡稱 GN100) 的核心動力來自於 NVIDIA Grace Blackwell GB10 超級晶片，其內建的 20 核心 Arm 處理器為當今最嚴苛的 AI 運算工作負載提供了無與倫比的動力。GN100 可提供高達 1000 TOPS (相當於 1 PetaFLOPS FP4 級) 的極速 AI 效能，原生支援執行高達 200 億參數 (200B) 的大型 AI 模型。

更為關鍵的是，GN100 雖為迷你工作站，卻具備伺服器級的擴展潛力。 透過內建的 NVIDIA ConnectX®-7 智慧型網卡，以及隨機標配的 400Gbps 連接線，用戶能輕鬆串聯兩台 GN100，將運算效能倍增至驚人的 2000 TOPS，其處理能力足以應對高達 4,050 億參數的超大型 AI 模型，為 Edge AI 部署樹立全新里程碑。

為了解決大型 AI 模型的記憶體瓶頸與資料存取速度，GN100 配備了領先業界的記憶體與儲存配置。內建了 128 GB LPDDR5x 系統記憶體，確保在處理大型資料集和複雜模型時能夠流暢運行。在儲存方面，GN100 標配高達 4 TB NVMe M.2 SSD，提供極速的資料讀寫速度與充裕的儲存空間，為 AI 模型訓練和推理提供了堅實的基礎。

GN100 的任務在極大化開發者的效率，提供全面的軟體堆疊，實現真正意義上的「即買即用」。產品內建 DGX OS 軟體堆疊，預裝 NVIDIA DGX OS (Ubuntu Base)，並完整包含了全套 AI 軟體，如 CUDA、VLM 等，徹底免除了複雜的底層環境安裝與配置步驟，大幅縮短了 AI 模型從開發到部署的所需時間。此外，GN100 內建強大硬體編解碼器可支援高速影片匯入匯出, 加速AI影像分析辨識，無需額外的解碼步驟，特別適合處理多媒體 AI 應用。

GN100 在設計上完美平衡了頂級效能與使用者體驗。除了作為擴展核心的 NVIDIA ConnectX®-7 智慧型網卡外，還支援最新的 Wi-Fi 7 技術，為使用者提供超高速、低延遲的網路連線體驗。在外觀方面，GN100 體積小巧、外觀時尚，具備優異的散熱能力，同時兼顧高效能源利用，使其能完美融入各種辦公或實驗室環境。豐富的連接性也是其一大特色，標配 4 個 USB Type-C 埠，提供強大的連接能力。

宏碁始終將客戶的投資安全放在首位。GN100 在實體安全上配備了 Kensington 防盜鎖孔。更重要的是，GN100 享有業界領先的三年到府維修服務，確保客戶的 AI 迷你超級電腦受到最完善的品質保障與售後服務。

宏碁工作站原廠全程尊榮服務，擁有三大保障：第一：原廠公司正貨，高效穩定、原廠背書，無後顧之憂；第二：原廠專業諮詢，由原廠及指定供應商免費諮詢與企業專屬客製服務；第三：原廠售後服務，保固內四大項目免費，包括：免維修費、免零件費、免收送費及在地服務等！同時提供三大保固承諾：第一：3年全機完整保固；第二：在地服務據點，專業工程師提供穩定可靠的支援和售後服務；第三：本島到府維修，保固內免費到府維修，專線0800-700-700轉1。詳情可參閱網站https://www.acer.com/tw-zh/support#。

產品規格

產品名稱 迷你超級電腦 產品型號 作業系統 與 NVIDIA AI 軟體堆疊 處理器 20核心Arm1000 TOPS 的FP4 )AI效能 顯示晶片 NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片 記憶體 128 GB LPDDR5x一致性系統整合記憶體 儲存空間 4 TB的自主加密 音訊 HDMI多聲道音訊輸出 連接埠 四個USB 3.2 Type-C連接埠、HDMI 2.1a連接埠、 乙太網路埠、 無線連接 Wi-Fi 7、藍牙5.1或以上版本 網路介面卡 安全性 Kensington安全鎖、本地端AI模型（資料安全） 尺寸／重量 150（寬）x 150（深）x 50.5（高）公釐／重量低於1.5公斤 服務 三年原廠保固服務 建議售價(含稅 159,000元

