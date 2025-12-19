宏碁旗下倚天酷碁布局車載科技 生活周邊占比拚5成
（中央社記者吳家豪台北19日電）宏碁子公司倚天酷碁今天宣布與汽車百貨業者麗車坊簽署車載科技合作備忘錄，從通路端跨足車主服務體系，內部正布局以生活周邊為核心的第二成長曲線，目標逐步把生活周邊營收占比拉高到50%。
此外，行車紀錄器品牌Mio為響應母公司神達數位的轉型浪潮，今天宣布跨足純軟體服務領域，推出免費測速預警App「Mio神速」，可每天更新測速資料庫，並針對事故熱點區域提醒，將持續優化AI預警模型。
倚天酷碁聚焦3大核心領域，包括資通訊電腦周邊設備、智慧移動解決方案、風尚事業，今年9月合併營收達新台幣3.39億元、年增約16%，寫下單月歷史新高；截至今年11月為止，已連續34個月單月營收年增率正成長，主因持續推出新品及增加訂單。
倚天酷碁總經理鍾逸鈞今天出席與麗車坊合作記者會表示，有鑒於未來自駕車技術的發展，車內將成為重要的生活空間，包括使用者的視覺、聽覺、觸覺等需求都將在車載空間中重新定位，倚天酷碁的目標就是在車載空間中找到產品立足點。
除了車載科技之外，倚天酷碁已推出無線充電設備、滑板車及行李箱等生活周邊產品，鎖定高毛利的「藍海」市場。鍾逸鈞說，相較於個人電腦（PC）周邊僅限於鍵盤、滑鼠、耳機與線材等品項，生活周邊的潛在應用場景更廣。
他也提到，由於PC產業面臨記憶體缺貨等供應鏈問題，若過度依賴PC周邊，一旦PC出貨受影響，周邊產品銷量將直接面臨衝擊，發展第二成長曲線是為了分散風險，避免將所有雞蛋放在同一個籃子裡。
目前倚天酷碁營收結構為PC周邊約占70%、生活周邊約占30%，鍾逸鈞表示，內部希望逐步把兩者比重調整為各占50%，讓生活周邊成為驅動未來成長的主要動力。（編輯：楊蘭軒）1141219
其他人也在看
前11月營收寫28年次低！這檔連3漲吃癟吞跌停 開盤5分鐘亮綠燈...網呼：割一波韭菜
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（19）日上揚227.82點，收27,696.35點，漲幅0.83%，成交金額5530.61億，上市上櫃個股僅1檔跌停。大盤今日上...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
台股終場漲227點結束連4黑…「這檔記憶體」卻跌近半根 成交爆量直逼50萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（19）日開高走高，加權指數終場大漲227.82點，漲幅0.83％，終結連4黑，成交金額5530.61億元。電子權值股收盤表現，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 129
台積電明年真正瓶頸是「它」 法人完整分析 2千元無望？
台積電後市受到台股投資人高度關注，多家投顧看好明年股價續創新高，甚至被喊上2000元。對此，法人認為，比起先進封裝產能供不應求，明年真正的瓶頸會是3奈米產能，受到矚目。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 17
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
獨家／億元教授斷言衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51
機器人臉都綠了！「這檔」營收年月雙減跌最慘…廣達、所羅門也入列 網哀：不用期待了
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（17）日收盤27,525.17點，跌11.49點，跌幅0.04%，觀察今日盤後機器人個股趨勢，受到大盤承壓影響，今日機器...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
日本確定升息1碼至0.75％ 日圓卻急貶 外匯專家解惑
一如外界預期，日本央行確定升息1碼至0.75%，利率站上30年來高點，日圓匯率短線貶值至156價位。外匯專家李其展分析，日本央行雖然表態會持續升息，但認為目前貨幣政策依然寬鬆，後續通膨可望回落到目標區間，讓市場認為下一次升息時間可能還久，推動日幣短線走貶。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 2
印度偽AI股狂飆550倍
今年是AI題材年，相關類股勁升狂飆不在少數，但據印度大報Economic Times報導，有一檔名為RRP Semiconductor個股，近20個月內股價累漲逾55,000％，由於股價飆得太猛，引發監管機構進行調查，結果卻發現該股與AI完全無關。工商時報 ・ 14 小時前 ・ 9
要跳到外太空了！這「網通廠」搭上利多列車連噴5天登強勢股王 金融族群4檔入榜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（17）日終場跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅0.04%。在特斯拉執行長馬斯克「太空AI」藍圖成真後，低軌衛星...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
843張中籤現賺6.2萬！台積電夥伴轉上櫃今申購最終日 第三季獲利季增300%超亮眼
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導致力於開發設計化學品供應設備的矽科宏晟，將從興櫃轉上櫃，上櫃前現金增資發行新股，10%由員工認購，其餘同時以競價拍賣及...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 4
台積電跌破季線「還能買？」 法人揭2利空夾擊「這天前」快卡位
「護國神山」台積電（2330）近日股價遭遇亂流，失守被市場視為「生命線」的季線支撐，全台百萬股民心慌慌「現在還能不能買？」掀起討論。對此，法人直言台積電正受到「兩大利空」夾擊，導致股價回檔消化壓力，但也拋出定心丸，強調後頭還有「兩大利多」撐腰，現在的反彈拉回，正是提前卡位明年行情的絕佳時機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
台積殺尾盤爆1.8萬張大量 鴻海廣達硬撐 台股收盤漲227點
台股今（19日）盤中一度大漲超過400點，尾盤漲勢略為收斂，終場收在27696.35點，漲227.82點，大型權值股台積電一度上漲25元至1455元，但尾盤出現賣壓一路走低，爆出1.8萬張大量，最終收在平盤1430元。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 5
工具機出口慘 遭銀行追加擔保品
機械業及工具機業面臨對等關稅、匯率雙重衝擊，出口受創最深，不少業者原計畫由中小企業信用保證基金擔保，向銀行申請貸款，反遭往來銀行要求增加抵押擔保品，尤其公股銀行百般推託，讓政府協助中小或微型企業度過關稅風暴美意打折。工商時報 ・ 14 小時前 ・ 7
換股效應發酵！外資連2天加碼00919 掃進12萬張、砸近27億元穩坐買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（18）日收在27,468.53點，下跌56.64點，跌幅0.21%。根據證交所盤後公布的籌碼動向，外資今日賣超上市股票27...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
【Yahoo早盤】台股回神大漲逾300點站上月線 分析師林漢偉揭盤中2大變數
受到美股收高影響，台股今（19）日早盤大漲逾300點站上月線，截至上午9時30分，加權指數來到27,834.16點，上漲365.63點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，今日屬於跌深反彈，預計維持在相對高檔區進行量縮觀望，若為套牢的股票，建議先續抱。他也提醒，盤中需要留意日本央行的利率決策會議以及尾盤富時指數調整。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 7
台股收盤漲227點終結連4黑 台積電平盤作收！華邦電成交量直逼50萬張
美國通膨數據低於預期，加上記憶體大廠美光財報展望均優，帶動美股主要指數收紅，台積電ADR漲2.79%。台股今日（12/19）開高走高，早盤以27685點開出，在主要權值股台積電、台達電帶動下，盤中最高漲逾400點至27869點。午盤過後，漲勢逐漸縮小，尾盤更出現大量賣壓。收盤漲了227.82點，以27696.35點作收，漲幅0.83%；同步收復5日線、月線，但仍在10日線之下。累計本週下挫501.67點，周線收黑。太報 ・ 4 小時前 ・ 2
全村的希望！美光財報亮眼 盤後股價大漲逾8%
美光科技 (Micron Technology)台灣時間今（18日）清晨公布第一季財報，營收與獲利雙雙優於華爾街預期，激勵盤後股價大漲超過8%。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台股盤前／甲骨文重挫美股全倒！台指夜盤跌279點 台股面臨季線保衛
台股今（18）日開盤面臨沉重壓力，美股四大指數全面收黑，其中那斯達克重挫418點、跌幅達1.81%，費城半導體指數更暴跌3.78%，拖累台指期夜盤重挫279點、台積電期貨盤跌20元作收，市場氣氛轉為保守，指數恐再度考驗季線支撐力道。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
喬鼎超兇再拉漲停！塑膠、玻璃領漲「南亞勁揚6%」 統新、光聖攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美股四大指數周四全面收紅，AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）上揚1.87%，台積電ADR也大漲2.79%，帶動台股今（19）日開盤上漲217.2...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話