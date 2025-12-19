宏碁旗下倚天酷碁布局車載科技 生活周邊占比拚5成

（中央社記者吳家豪台北19日電）宏碁子公司倚天酷碁今天宣布與汽車百貨業者麗車坊簽署車載科技合作備忘錄，從通路端跨足車主服務體系，內部正布局以生活周邊為核心的第二成長曲線，目標逐步把生活周邊營收占比拉高到50%。

此外，行車紀錄器品牌Mio為響應母公司神達數位的轉型浪潮，今天宣布跨足純軟體服務領域，推出免費測速預警App「Mio神速」，可每天更新測速資料庫，並針對事故熱點區域提醒，將持續優化AI預警模型。

倚天酷碁聚焦3大核心領域，包括資通訊電腦周邊設備、智慧移動解決方案、風尚事業，今年9月合併營收達新台幣3.39億元、年增約16%，寫下單月歷史新高；截至今年11月為止，已連續34個月單月營收年增率正成長，主因持續推出新品及增加訂單。

倚天酷碁總經理鍾逸鈞今天出席與麗車坊合作記者會表示，有鑒於未來自駕車技術的發展，車內將成為重要的生活空間，包括使用者的視覺、聽覺、觸覺等需求都將在車載空間中重新定位，倚天酷碁的目標就是在車載空間中找到產品立足點。

除了車載科技之外，倚天酷碁已推出無線充電設備、滑板車及行李箱等生活周邊產品，鎖定高毛利的「藍海」市場。鍾逸鈞說，相較於個人電腦（PC）周邊僅限於鍵盤、滑鼠、耳機與線材等品項，生活周邊的潛在應用場景更廣。

他也提到，由於PC產業面臨記憶體缺貨等供應鏈問題，若過度依賴PC周邊，一旦PC出貨受影響，周邊產品銷量將直接面臨衝擊，發展第二成長曲線是為了分散風險，避免將所有雞蛋放在同一個籃子裡。

目前倚天酷碁營收結構為PC周邊約占70%、生活周邊約占30%，鍾逸鈞表示，內部希望逐步把兩者比重調整為各占50%，讓生活周邊成為驅動未來成長的主要動力。（編輯：楊蘭軒）1141219