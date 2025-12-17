宏碁旗下海柏特上櫃 股價漲逾42%啟動蜜月行情

（中央社記者吳家豪台北17日電）宏碁集團子公司海柏特提供電子資訊產品售後服務，今天以承銷價33元上櫃掛牌交易，早盤最高漲至46.95元，漲幅達42.27%，啟動蜜月行情。

海柏特已取得近50家國際品牌維修授權，提供品牌授權售後服務、國際客服與附加價值服務等一站式跨境售後解決方案，2024年合併營收及獲利皆創新高，合併營收新台幣11.93億元、年增32%，每股盈餘（EPS）2.04元。今年11月合併營收約1.33億元，年增27%。

海柏特董事長、宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠11月26日出席上櫃前業績發表會受訪表示，海柏特的業績成長動能來自「多國、多品項、多品牌」策略，目前服務的6個市場包括台灣、馬來西亞、泰國、印尼、越南及菲律賓，成長率至少達10%以上，表現較好的市場成長率甚至超過30%。

侯知遠說，海柏特正評估進軍印度或中國，不排除在新市場設立子公司，2026年營收將續拚成長雙位數百分比。（編輯：林家嫻）1141217