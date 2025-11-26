宏碁旗下海柏特明年營收拚增雙位數 評估進軍印度中國

（中央社記者吳家豪台北26日電）宏碁集團子公司海柏特提供電子資訊產品售後服務，近3年營收持續成長雙位數百分比，服務遍及台灣、馬來西亞、泰國、印尼、越南及菲律賓6個市場，目前正評估進軍印度或中國，不排除在新市場設立子公司，2026年將續拚雙位數成長。

海柏特已取得近50家國際品牌維修授權，提供品牌授權售後服務、國際客服與附加價值服務等一站式跨境售後解決方案。2024年合併營收及獲利皆創新高，合併營收達新台幣11.93億元、年增約32%，每股盈餘（EPS）2.04元。

海柏特董事長、宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠今天出席海柏特上櫃前業績發表會受訪指出，海柏特的業績成長動能來自「多國、多品項、多品牌」策略，目前服務的6個市場成長率至少達10%以上，表現較好的市場成長率甚至超過30%。海柏特在台灣市場營收占比不到20%，大部分營收來自海外。

侯知遠透露，海柏特正在評估進軍第7個市場，包括印度和中國都在首波名單上，各有不同考量，例如印度的基礎建設仍有進步空間、中國可能面臨高度競爭，內部還在討論先選哪一個國家。

他說，海柏特在現有6個市場都已設立子公司，若進軍新市場，也不排除設立子公司，會考慮營運環境及業績成長可能性，終極目標是成為亞太區授權維修服務第一品牌。（編輯：林家嫻）1141126