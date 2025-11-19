宏碁法說》記憶體狂漲又缺貨怎麼辦？ 陳俊聖曝「關鍵救星」

記憶體價格狂飆，讓全球消費性電子供應鏈陷入搶料大戰。身處風暴中心的宏碁董事長陳俊聖18日出席法說會，不僅駁斥PC衰退論，更揭露緩解記憶體危機的關鍵緩解點。

點名「陸廠DDR5」是救星

面對市場悲觀喊出，記憶體缺料恐蔓延至2027年，「關鍵要看中國的記憶體廠商是否能夠順利量產。」陳俊聖說。

他強調，記憶體飆漲的緩解點要觀察陸廠的DDR5產能，一旦陸廠實現量產，市場很快就會出現反轉。至於時間點？陳俊聖認為不會太久，「因為中國記憶體業者已開始量產DDR5 DRAM了。」

PC事業續攻商用、扮演集團孵化器

陳俊聖認為，公司的重點是在大環境變動的過程，有足夠韌性撐過去，而不是一窩蜂去搶料賺一把。而宏碁的最大優勢，在SMB、教育及政府專案等，「商用仍維持PC事業的45％。」陳俊聖說。

另一方面，他指出PC核心事業是重要的「孵化器」，宏碁要在這裡找到突破口，也找出新事業機會。其實宏碁的轉型策略已獲得驚人回報，旗下IPO老虎隊與孵化中的新事業已貢獻集團近4成營收。

陳俊聖主導的「老虎軍團」正加速上市，不斷為集團帶來更豐沛的資金流。除了近期已興櫃的旭誼工程、已送件轉創新板的宏碁遊戲、近期將上櫃的海柏特外，聚焦工作站、伺服器及Edge AI應用的安圖斯也將登錄興櫃。