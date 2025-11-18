宏碁法說》陳俊聖棒打空頭 揭宏碁「搶料存糧」秘辛

記憶體價漲缺貨，有研調機構預測2026年PC出貨量恐衰退超過2成。面對山雨欲來的空頭言論，宏碁董事長陳俊聖成為第一位出面信心喊話的PC產業大咖，18日罕見棒打空頭，重申宏碁將以優於產業走勢前進。

記憶體大漲衝擊PC前景

PC市場正面臨嚴峻挑戰。研調機構TrendForce指出，由於記憶體大漲，使筆電市場面臨成本與需求的雙重壓力；美系外資最新報告也指出，記憶體價格過去半年狂飆，對OEM、ODM硬體廠毛利、盈餘帶來壓力。

廣告 廣告

陳俊聖親口證實，今年下半年記憶體報價漲幅高達3至5成。受到相關利空消息衝擊，全球PC大廠股價全面重挫，華碩、宏碁在18日也難逃下跌命運。

陳俊聖鐵口PC市況相對平穩

儘管空頭壓力巨大，陳俊聖的態度卻異常堅定。他引述另一份研調機構報告，2025至2030年PC產業年複合成長率（CAGR）約3％，顯示PC市場沒有快速成長，也沒有明顯下滑，「處於相對平穩狀態。」

陳俊聖同時重申，不論整體PC市場成長3％，或下滑1％至2％，「宏碁的目標不會改變，要跟產業做到一樣或更好。」

宏碁關鍵存糧明年第一季穩了

事實上，宏碁早已採取超前部署，確保在缺料危機中維持營運動能。陳俊聖透露，過去數月已積極與2家供應夥伴密談，取得直至2026年第一季的供貨支援。

同時，宏碁內部針對零組件庫存備抵，已備有6至8週水位。另成品庫存水位，因通路端預期漲價提前拉貨，小幅提升至8至10週，略高於平常週期。陳俊聖預告，宏碁正努力讓2026年第二季之後供貨無虞。

以彈性促銷應對記憶體漲價壓力

另一方面，因應記憶體漲價的成本，宏碁採取彈性應對策略來取代直接調漲。宏碁的High-Low Promotion（高低價促銷），透過市場實際需求變化，動態反映成本變動。陳俊指出，宏碁也會因應成本與銷售狀況，進行彈性調整，若買氣不佳，甚至會反向推折扣促銷。