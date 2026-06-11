宏碁獲選2026道瓊最佳永續指數 全球科技業永續領先
商傳媒｜責任編輯／綜合外電報導
臺灣科技大廠宏碁（Acer）日前宣布，憑藉在環境、社會及公司治理（ESG）方面的卓越表現，已連續第二年入選「2026年Dow Jones Best-in-Class World Index」（DJBIC World Index），再次肯定其在全球永續發展領域的領導地位。
宏碁在 2026 年 DJBIC World Index 的評估中，於「透明度與報告」（Transparency & Reporting）、「政策影響力」（Policy Influence）、「能源」（Energy）以及「客戶關係管理」（Customer Relationship Management）等多個項目中均獲得滿分。據《Morningstar, Inc.》報導，在全球大型的 2,500 家企業中，DJBIC World Index 僅選出前 10% 的永續領導者。在電腦與周邊設備（THQ）產業中，宏碁是全球僅四家入選的企業之一。
這些永續評選由標普全球（S&P Global）透過Corporate Sustainability Assessment (CSA) 進行。宏碁同時獲列於涵蓋全球逾 9,200 家企業、僅 848 家入選的 S&P Global Sustainability Yearbook 前 10% 榜單。
宏碁在永續行動方面亦展現具體成果。2025 年，其電腦及顯示器產品中消費後回收塑膠（post-consumer recycled plastics）使用比例已達 21%，集團旗下再生能源使用率達到 60%。此外，去年有 81% 的主要供應商已承諾加入 RE 100（再生能源倡議）或設定科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets）。宏碁也在去年於泛歐地區導入電動卡車，以減少運輸碳排放。
宏碁的永續表現也獲得多方認可。該公司連續第三年入選 Clean200™ 榜單，並被World Benchmarking Alliance評為全球 2,000 家最具影響力企業之一的 SDG2000 榜單。在World Benchmarking Alliance的Digital Inclusion Benchmark中，宏碁在全球 200 家企業中排名第 17 位；在Social Benchmark中，則在全球 2,000 家企業中排名第 132 位。此外，宏碁也獲 2025 年 CDP Climate Change A List 的最高評級，並連續第八年入選 FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index，以及連續第十年成為 FTSE4Good Emerging Index 的成分股，顯示其在臺灣本地及全球 ESG 趨勢中均保持領先地位。
宏碁成立於 1976 年，業務遍及全球 160 多個國家，集團旗下約有 12,000 名員工。其在永續發展上的積極投入，不僅提升了自身品牌形象，也為其他臺灣科技企業在全球 ESG 浪潮中，提供了具體的實踐參考與競爭優勢。
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