宏碁第3季每股賺0.37元 泛美營運總部主管將交棒

（中央社記者吳家豪台北6日電）電腦品牌廠宏碁今天董事會通過2025年第3季財報，合併營收約新台幣733.99億元，季增10.3%，年增1%；營業淨利約15.05億元，季增1.05倍，年減6%；歸屬母公司業主淨利約11.1億元，季增2.3%，年減26%，每股盈餘0.37元。

宏碁董事會另決議通過泛美營運總部最高主管人事案，原總經理普蘭德加思特（Gregg Prendergast）將於今年底退休，並自2026年1月1日起由蔣烜（Chris Chiang）及傑爾馬諾庫伊（Germano Couy）新任共同總經理管理北美及拉丁美洲區域，並直接向董事長暨執行長陳俊聖彙報。

宏碁今年前3季累積合併營收2012.69億元，年增1%；營業淨利32.78億元，年減15%；歸屬母公司業主淨利27.1億元，年減34%；每股盈餘0.9元。

宏碁透過新聞稿表示，布局多元事業引擎的策略持續發揮動能，非電腦及顯示器事業營收占第3季營收的33.6%、累積前3季營收的31.8%。

宏碁今天董事會也通過印度子公司購置自用不動產，作為當地業務與營運所需，預計總交易金額達新台幣3億元以上的公告標準，但基於雙方保密契約，最終交易價格將於買賣契約確認時再行補充公告。（編輯：林淑媛）1141106