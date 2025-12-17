宏碁董事長陳俊聖當選台北市電腦公會理事長

台北市電腦公會今日選出新任理事長，由宏碁董事長陳俊聖當選，上任理事長友達董事長彭双浪（左）、陳俊聖（右）進行交接。（圖／台北市電腦公會）

台北市電腦公會17日舉行第18屆第1次理監事會，選出宏碁董事長陳俊聖擔任第18屆理事長，陳俊聖表示，未來公會除將繼續和政府充份溝通產業需求，更將和大家共同努力，讓產業在面臨眾多外部挑戰的同時，仍能朝更加國際化邁進。

台北市電腦公會今日選出新一屆的常務理監事、監事會召集人，陳俊聖則當選新一任台北市電腦公會理事長，從上一任理事長友達董事長彭双浪手中接下棒子。新一屆所有理監事會成員都推崇彭双浪理事長六年任內，不論是對產業發展、政策建言、會務推動等方面，都有非常傑出的貢獻，圓滿卸下重任的彭双浪則表示，過去六年在很艱苦的狀況之下，理監事做出很好的成績，相信新一屆理監事會一定能夠讓公會更發揚光大。

台北市電腦公會新任理事長陳俊聖指出，過去公會在許多方面紮下堅實的基礎，未來要繼績發揚光大，特別是以往公會在人才培育、數位轉型、政府採購等產業關注方向，積極向政府建言，未來也將就產業需求敢言、能言，和政府充份溝通，而觀察全球地緣政治緊張、供應鏈重組等各項重大的外部環境改變後，如何國際化仍將台灣產業持續面臨的重大挑戰，公會將和所有產業夥伴共同努力，讓台灣資通訊產業越做越好。



