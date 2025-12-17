宏碁董座陳俊聖接任北市電腦公會理事長 當務之急喊話產業國際化

宏碁董事長陳俊聖今（17）日順利當選新任台北市電腦公會理事長。（台北市電腦公會）

兩日前，台北市電腦公會舉辦第18屆第1次會員代表大會，當（15）日宏碁董事長陳俊聖便以最高票131票當選理事，今（17）日舉行理監事會，陳俊聖果然如外界所預期，順利當選第 18 屆理事長。陳俊聖表示，未來公會將會繼續和政府溝通產業需求，並將和大家共同努力，讓產業在面臨外部挑戰時，仍能朝國際化邁進。

今日下午，台北市電腦公會舉行第 18 屆第1次理監事會，順利選出常務理監事、監事會召集人，陳俊聖順利當選理事長，並在理事們的恭賀與見證下完成新舊任理事長交接。

陳俊聖指出，過去公會紮下相當堅實的基礎，未來要繼績發揚光大，特別是在人才培育、數位轉型、政府採購等產業關注方向，積極向政府建言，未來也將就產業需求敢言、能言，和政府充份溝通。

今（17）日下午，台北市電腦公會舉行第18屆第1次理監事會，理事們齊聚一堂。（台北市電腦公會）

不僅如此，陳俊聖觀察全球地緣政治緊張、供應鏈重組等各項重大的外部環境改變與影響下，如何國際化將成為台灣產業持續面臨的重大挑戰，公會將會和所有產業夥伴共同努力，讓台灣資通訊產業越做越好。

剛卸下理事長重責的彭双浪回顧，過去6年雖然在很艱苦的狀況之下，但是大家都做出很好的成績，相信新一屆理監事會一定能夠讓公會更發揚光大。

