宏碁資訊總經理龍華科大開講 鼓勵學子成為AI時代的「ACE」人才

龍華科技大學近日舉辦大師講座，邀請宏碁資訊總經理周幸蓉，以「AI驅動的產業轉型與人才發展」為題分享最新產業洞察。同時，龍華科大與宏碁資訊正式簽署「AI人才培育產學合作備忘錄」，並邀請美商AI新創公司適宜科技共同參與，推動AI教育在校園的深度落實。此次講座不僅帶來AI時代的前瞻趨勢，也彰顯龍華科大作為「企業最愛私立科大」的辦學實力，並展現與宏碁資訊在智慧校園及人才培育領域的合作成果。

宏碁資訊總經理周幸蓉以「AI驅動的產業轉型與人才發展」為題，分享AI時代的最新趨勢與產業洞察。圖：龍華科大提供

校長葛自祥於致詞中指出，隨著副校長柯淑芬加入團隊，學校在產學合作上持續拓展，成功創造許多學生進入企業的管道。他強調，龍華科大在AI校務應用的推動上已累積亮眼成果，正在進行的AI智慧迎新系統，能以機器人問答協助新生更快速熟悉校園環境；校園APP也同步開發中，未來將整合更多AI與雲端服務，為永續校務運作奠定堅實基礎。

宏碁資訊總經理周幸蓉與龍華科大師生合影留念，講座現場盛況熱烈、座無虛席。圖：龍華科大提供

龍華科大表示，周幸蓉高度肯定龍華科大是「AI教育的先行者」，並盛讚學生的實務表現，特別是在短影音製作專案中，龍華科大A Team將宏碁資訊的專業內容轉化為高度易懂且富吸引力的影片，深獲企業與政府客戶好評，展現優異的跨域創作能力。在智慧校園合作方面，宏碁資訊與龍華科大以遊戲引擎打造校園3D數位孿生模型，率先完成法民大樓3D導覽，並逐步導入能源管理、校園監控與數位社交等功能，讓智慧校園藍圖更具體成形。此外，雙方合作建置的新生互動機器人已累積解答超過2900則提問，提供新生從生活到行政的即時協助，深受學生肯定。

周幸蓉在演講中指出，在人機共創的AI時代，企業最需要具備跨域整合能力、能善用AI技術並理解倫理議題的人才。她期許龍華科大的學生都能成為不可被取代的ACE人才，也就是具備Accountability（當責）、Creativity（創新）、Empathy（同理）的核心素養，再加入Passion（熱情）與Persist（堅持），成為持續創造價值的專業工作者。她也提醒學生，「態度對了，一切都對了。」勉勵大家要持續學習、擁抱變革、創造價值，以積極行動迎接未來職涯挑戰。

龍華科大提到，講座最後，葛自祥代表致贈由永續發展中心與文創系聯手打造的文創紀念品，象徵雙方合作的嶄新篇章正式啟動。龍華科大與宏碁資訊的深度合作，不僅將AI科技落實於校園管理與學生服務，更為學生創造與產業接軌、累積實戰經驗的珍貴舞台。此合作充分體現「積小勝而成大勝」的AI發展路徑，持續朝向培育未來數位時代所需實務人才的目標邁進。

