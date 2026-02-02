宏碁逆勢攻上漲停板 成兆元宴唯一亮燈股

▲台北股市今（2）日持續走爹，兆元宴概念股漲跌互見，其中宏碁（2353）開盤不到30分鐘即觸及漲停，成為唯一亮燈個股。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳31日在台北「磚窯」宴請供應鏈夥伴，兆元宴正式開席前，現場就先拍下一張「大合照」，鏡頭裡是台灣甚至全球AI供應鏈的關鍵決策者，可說是全台最有錢的一張照片。不過台北股市今（2）日持續走爹，兆元宴概念股漲跌互見，其中宏碁（2353）開盤不到30分鐘即觸及漲停，成為唯一亮燈個股。

黃仁勳宴請台灣供應鏈重量級夥伴高層，並直言今年台積電「必須非常努力工作」，因輝達需要大量晶圓。他更預期，未來十年台積電產能可能成長超過100%，光是為輝達需求就得翻倍，釋出對先進製程長期需求的強烈訊號。

出席兆元宴的大佬們包括台積電（2330）董事長魏哲家、聯發科（2454）執行長蔡力行、廣達（2382）董事長林百里、鴻海（2317）董事長劉揚偉、華碩（2357）董事長施崇棠、台達電（2308）董事長鄭平、宏碁董事長陳俊聖等多位重量級人士。餐敘結束後，黃仁勳親自送魏哲家離席，互動細節再度凸顯對台積電的高度重視。

台北股市今日開低走低，盤中一度下跌659.21點，來到21404.54點，權值股普遍承壓。不過，兆元宴概念股中，宏碁逆勢走強，今日開盤後買盤湧入，股價迅速攻上27.6元漲停價，強勢突破季線。

宏碁去年推出搭載輝達GB10晶片的AI迷你工作站，為宏碁首次與輝達在新世代AI高速運算領域進行合作，雙方攜手搶攻全球最小AI超級個人電腦商機，未來與輝達將有更多合作。市場認為，除兆元宴題材加持外，宏碁近期在Chromebook市占表現亮眼，加上電競產品新品與促銷題材同步發酵，成為資金集中火力的關鍵。

