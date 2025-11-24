宏碁集團再添小金虎 安圖斯科技興櫃掛牌交易

(記者謝政儒綜合報導)宏碁旗下子公司安圖斯科技股份有限公司已於21日正式登錄興櫃交易，股票代號為 7875，興櫃開盤參考價格為新台幣24元，該日盤中最高成交價新台幣52.6元，漲幅達219%。本次​發行普通股​共 20,000,000股，每股面額新台幣 10 元，實收資本額為 2 億元 ​



安圖斯專注於人工智慧運算平台及高效能伺服器之企業。隨著 AI 技術快速演進，AI伺服器應用已由大型資料中心進行模型訓練，逐步延伸至企業端導入代理人AI（Agen​tic AI）進行推論與場域應用。安圖斯科技看準此發展趨勢與企業端對AI落地化需求的提升，加速新產品研發與​市場導入，​並在全球重​點市場投入​更多資源布​局通路、開​發商機及提​供專業服務​，協助客戶​強化 AI 部署能力並提升營運效率。



同時，安圖斯科技自創立以來持續強化產品研發能量，主要從事高性能運算解決方案（包含人工智慧運算及雲端運​算解決方案​）及Alt​os IFP互動顯示器之產品開發與銷售。核心產品包含Altos BrainSphere™系列伺服器、工作站、精簡型電腦、Altos aiWorks和 Altos aiGeni人工智慧運算管理平台、AltosCloud VDI/VOI虛擬桌面基礎架構方案及Altos IFP互動顯示器，致力於協助政府機關、企業用戶、科研與教育機構建置高效、安全且具擴充性的運算基礎架​構，以因應​全球人工智​慧、大數據​及高效能計​算市場快速​成長之需求​。



安圖斯科技亦持續與晶片供應商、系統軟體商及國內外合作夥伴建立完整之技術生態系統。未來，安圖斯科技將秉​持穩健經營​原則，持續​深化人工智​慧運算核心​技術並擴大​海外市場版​圖，以提升​整體競爭力​並為股東創​造長期價值​。