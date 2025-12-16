宏碁電競筆電Nitro V 15 搭載 RTX 5060新品上市，主流玩家的首選戰備

宏碁旗下廣受玩家好評的 Nitro V 15 (ANV15-52) 系列電競筆電，今日推出了搭載 NVIDIA GeForce RTX 5060 的全新配置並正式開賣。Acer 這次提供了專為電競打造的 Intel Core H 系列處理器選項，讓主流玩家能夠根據自己的預算和對運算力的需求，精準選擇最適合的規格。無論是追求極致性價比的玩家，還是需要強大多工處理能力的內容創作者，Nitro V 15 都能完美實現高性能遊戲與合理預算之間的平衡，讓廣大玩家得以輕鬆擁有最新的次世代遊戲體驗。

這款 Nitro V 15 配備了 NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 獨立顯示卡，內建的 AI 核心，全力推動最新的 DLSS 4 技術。當面對需開啟光影追蹤的 3A 大作時，DLSS 4 的 AI 幀數生成 能力能將幀數大幅提升，讓玩家在 15.6 吋 FHD 165Hz 高刷螢幕 上享受難以置信的流暢度，打破了過去高性能等於高價的鐵律。其強大的 AI 算力 也大幅加速了 Adobe Premiere Pro 或 Stable Diffusion 等創意應用，使這台筆電成為一款強悍的遊戲兼創作工具。

在處理器方面，玩家可以根據需求選擇已上市的 Intel Core i5-13420H 或此次推出的Intel Core i7-13620H 標準電壓處理器，搭配 16GB DDR4 記憶體 和 1TB PCIe NVMe SSD 等高效配置，確保無論是單純遊戲還是多工處理，系統都能穩定快速地響應。

細節帶來絕佳玩家體驗！筆電搭載了 Thunderbolt 4 連接埠，提供最高 40Gbps 的資料傳輸速度，能輕鬆連接高解析度外接螢幕或高速外接儲存裝置，極大地提升了擴充性。Acer 還提供了專屬的 AI 輔助功能：Acer PurifiedView™ 2.0 能實現智慧背景模糊、視線校正等功能；而 Acer PurifiedVoice™ 2.0 則能透過 AI 雙向降噪，確保在遊戲語音或視訊會議中，聲音清晰無雜訊。筆電預載 Windows 11，並配置實體的 Copilot key，讓最新的 AI 助手能即時協助玩家進行系統優化或資訊查找，讓遊戲生活更加便捷。

性能強勁，散熱更要出色。Nitro V 15 配備了高效的雙風扇與三導熱管散熱系統，確保標準電壓處理器和 RTX 5060 在長時間的高負荷遊戲中，仍能維持穩定的性能輸出。玩家還能透過 NitroSense 軟體，一鍵監控系統狀態並調整風扇模式，完全掌握筆電的性能表現。

全新 Acer Nitro V 15 (ANV15-52) 系列，提供多種規格配置，全新的ANV15-52-750F建議售價43,900元，即日起在宏碁旗艦專售店、官方商城(Acer Store)及各大電商平台與實體通路正式開賣。這款筆電無論是性能表現、色彩精準度，還是規格彈性，都將成為主流電競市場中最具吸引力的首選。

