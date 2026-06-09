宏碁 618 超狂購物節登場！

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Predator、Swift AI新機全面到位，登錄再送好禮、加碼 VIP 延保！攜手通路同步祭出多元限時獨家好康！

年中盛事 618 購物節即將開跑！宏碁火力全開，推出一系列搭載最新處理器的全新AI筆電，從輕薄商務到極致電競全面佈局，更祭出「上網登錄送即享券」、「VIP 延長保固」等超值限時優惠，同時也針對不同族群精選推薦熱銷機種，包括專為時尚族群打造，Swift Air 系列具「經典銀、夢幻粉、純淨白」三款吸睛配色，提供 Intel® Core™ Ultra 處理器 以及 AMD Ryzen™ 5/7 處理器 的多元彈性選擇，建議售價34,900-45,900不等。而平板電腦部分，全新 Acer Iconia A11-21MN 與 V11 系列兼顧娛樂與學習的雙用平板，追劇、視訊、線上學習更流暢，與各大通路更同步推出多元優惠好康，絕對是消費者年中升級 3C 裝備的最佳時機！

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全新一代Predator電競筆電新機Predator Helios 18 AI & Helios Neo 16S AI & Helios Neo 16 AI，配備 RTX 50 系列顯卡全線開賣

對於追求極致效能的硬派玩家與頂尖創作者，宏碁重磅新機上市——

Predator Helios 18 AI與Predator Helios Neo 16S AI及Helios Neo 16 AI。本次新機全面迎來跨世代的效能大躍進，不僅升級搭載最新AI處理器，全線配備NVIDIA® GeForce RTX™ 50系列獨立顯卡（GDDR7記憶體），讓光線追蹤與AI畫格生成效能！

旗艦款Predator Helios 18 AI (PH18-I71-97RU)是針對頂級玩家量身打造，

搭載最強Intel® Core™ Ultra 9 200系列HX處理器 與RTX 5080-16G-GDDR7顯示卡。配備頂規18吋WQXGA IPS 250Hz Mini LED螢幕，結合第六代AeroBlade散熱技術與MagKey 4.0，帶來極致流暢且極佳擴充性的怪獸級表現，建議售價NT$149,900。纖薄美型效能Predator Helios Neo 16S AI則打破傳統電競筆電厚重印象，厚度僅18.9mm的纖薄設計，內建最新Intel® Core™ Ultra 300系列處理器（CU7-356H）。螢幕為16吋OLED 165Hz面板，提供RTX 5060 (PHN16S-I51-75PM)與RTX 5070 (PHN16S-I51-77VR)兩種規格選擇，完美兼顧強大AI運算力與行動攜帶性，建議售價NT73,900−NT76,900。還有主流款Predator Helios Neo 16 AI搭載Intel 14代HX處理器與RTX 50系列顯卡、並支援MUX SWITCH獨顯直連技術的全新戰力，包含搭載Ci9-14900HX處理器的頂規版(PHN16-I31-91T4)以及主流款(PHN16-I31-76HW / PHN16-I31-51M3)，以高刷新率180Hz螢幕，為玩家提供最多元的震撼選擇，建議售價NT64,900−NT74,900。 凡購買Predator筆記型電腦上網登錄即享Predator VIP延長保固一年 的安心守護，讓您盡情開戰毫無後顧之憂！

AI 行動辦公首選！Swift Go AI 與 Swift Edge AI 完整陣容全面開賣

引領新世代 AI 行動辦公與極致輕薄美學Swift Go AI 系列與 Swift Edge 系列，全線升級搭載最新 Intel® Core™ Ultra系列3處理器，並全面通過嚴苛的軍規認證，

提供行動商務族與創意工作者無懈可擊的穩定度與強悍效能。在極致輕薄領域獨領風騷的Swift Edge AI系列，本次推出14吋與16吋的頂級羽量級陣容。14吋的Swift Edge 14 AI（SFE14-I51系列）主打驚人的行動續航力，具備高達26小時的超長續航，且機身重量小於1公斤，極光白時尚外型搭配頂級OLED螢幕，提供WUXGA面板與2.8K高解析度兩種規格，售價區間為NT$59,900至NT$61,900。而針對大螢幕需求者，16吋的Swift Edge 16 AI（SFE16-I51系列）則在維持1.25公斤的極致輕量下，搭載16吋2.8K OLED大視野螢幕，提供配備1TB大容量與處理器升級的多種規格選擇，建議售價則介於NT$62,900至NT$72,900之間。

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同場耀眼登場的 Swift Go AI 系列，則是榮獲 Copilot+ PC 認證 的智慧生產力機款。全系列配備創新的「影音視訊兩用觸控板」，

將視訊會議與多媒體控制完美整合於指尖觸控介面；

加上通過美軍軍規認證MIL-STD 810H，強固耐用，適合跨界的行動工作世代。14吋Swift Go 14 AI機型（SFG14-I71系列）提供WUXGA OLED與2.8K OLED頂級顯色面板，規格一路從主流的Intel Core Ultra 5（CU5-338H）橫跨至頂規的Intel Core Ultra X9（CX9-388H），價格帶涵蓋NT$59,900至NT$74,900。此外，大螢幕規格的16吋Swift Go 16 AI（SFG16-I71-94JT）也同步登場，搭載頂級In

tel Core Ultra 9處理器、32GB記憶體與1TB SSD，搭配16吋 最高3K OLED大螢幕，建議售價NT$76,900，全面滿足高階多工與大螢幕工作者的需求。

Swift Go AI / Swift Edge 全新系列新機祭出「上市期限定加碼」尊榮禮遇，

消費者凡於活動期間內購買指定新機，上網登錄即可享有500元即享券 的超值好禮。不論是追求極致不到1公斤的輕盈，或是渴求次世代Copilot+ PC的智慧應用，宏碁Swift系列都將在618檔期，以最完整的陣容與驚喜通路價，成為消費者的年中升級首選。

Acer攜手重量級通路推出618限定超狂盛宴！

宏碁在 618 促銷檔期聯手重量級通路祭出限定好康：

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以上訊息由acer提供