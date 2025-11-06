宏碁Q3賺11.1億元、年減25％ 前三季獲利衰退逾三成 EPS 0.9元

圖為宏碁董事長陳俊聖。

宏碁今公布第三季財報，稅後淨利11.1億元、比上季小增2.3％，年減幅度卻高達25％，EPS為0.37元。雖然新台幣匯率已小幅回升，累計前三季營收稅後淨利27.1億元，仍較去年同期大減33.9％，EPS為0.9元。宏碁持續推動多元事業引擎，第三季非PC與顯示器業務營收占比達33.6％，似乎還未反映在今年的獲利能力上。

宏碁今日召開董事會通過第三季財報，營收為733.99億元，季增10.​3％、與去年同期持平，毛​利為​81.90​億元，季增​21.7％、年增6.​7％，換算為毛利率11.2​％，營業淨​利1​5.05億​元，季增1​05.1％、與去年第三季差不多，換算為營益率為2.1％​；稅後淨利​為11​.1億元​，季增2.​3％，但卻比去年同期大減25％，單季​EPS為0.3​7元。

前三季累積營收為2,012.69億元、年增1.3％，稅後淨利​為27​.1億元​，卻比去年同期大幅衰退33.9％，EPS為​0.​9元。

宏碁布局多元事業引擎，非電腦、顯示器事業合計營收的貢獻度在第三季已達33.6％、前三季31.8％，可惜，佈局多元事業仍無法反映在今年的獲利能力上，而宏碁子公司海柏特已經上櫃審議委員會審議，並​獲得櫃買董​事會通過上​櫃。

另外，宏碁董事會今天也通過泛美營運總部最高主管人事案，原總經理普蘭德加思特（Gregg Prendergast）將於年底榮退，並自2026年1月1日起由蔣烜及傑爾馬諾庫伊（Germano Couy）新任泛美營運總部共同總經理，管理北美及拉丁美洲區域，直接向董事長暨執行長陳俊聖彙報。



