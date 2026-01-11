宏碁Q4營收寫新猷 年增12​.7%

論壇中心／綜合報導台積電即將召開法說會，相關概念股提前卡位，資深分析師蘇威元在《財經週日趴》節目中表示，家登旗下轉投資家碩12月營收創歷史新高，月增80.4%、年增90.67%，表現驚人。家碩毛利率高達50%，本益比僅27.85倍，是台積電概念股中「高毛利、低本益比」的最佳標的，法說會前很有機會表現。資深分析師蘇威元表示，家登是EUV光罩盒獨家供應商，專供台積電使用。光罩是將矽晶圓透過曝光製程轉化為晶片的關鍵，但極度嬌貴，一旦受到汙染就報廢，因此光罩盒的儲存環境至關重要。家登股價已突破外資多單平均成本，從350元漲至448元，漲勢凌厲。蘇威元指出，家登旗下家碩(6953)專攻EUV光罩與高階光罩傳載自動化、AMC微汙染處理及智慧倉儲，是半導體微影製程的垂直整合護城河。家碩跟著台積電布局全球，遍及歐美日、新加坡、馬來西亞，EUV與高階製程營收占比達80%至90%，是最純正的台積電概念股。家碩今年營運展望樂觀，主要動能來自主要客戶積極擴建2奈米及先進封裝產線，帶動先進製程與EUV光罩充氣設備訂單滿載，加上客戶拉貨力道轉強、海外布局開花結果，整體出貨動能明顯優於去年。蘇威元比較五檔台積電概念股發現，家碩毛利率50%僅次於台特化，但本益比最低僅27.85倍，股價200多元相對便宜，投資人可多加留意。但他也提醒股市投資有風險，投資人仍須審慎評估，謹慎投資。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：財經週日趴(影)／蘇威元：家碩大吃EUV+高階光罩商機 擁強大護城河營收創高 更多民視新聞報導冠軍操盤手：台積電股價拉回是甜甜價 外溢效應看兩產業2026投資看三戰場 專家：工業電腦、封測、貨運需求迎轉機CES展聚焦PCB！蘇威元：衛司特受惠鑽孔及銅價大漲

