宏祥旅行社完成凰金遊程自主盤查碳足跡 北投陽明山一日遊：全行程僅 5.86 kgCO₂e ，實踐旅遊也能更低碳永續！

觀光署導入遊程碳盤查，旅行社如何用科學化數據提升永續競爭力？

在全球旅遊市場加速邁向減碳與永續治理之際，交通部觀光署今（114）年正式導入適用旅行業的「遊程碳足跡盤查指引」，以科學化方法協助業者掌握旅遊產品的碳排來源，找出減碳契機，強化台灣旅遊服務的永續競爭力。並首度試辦碳足跡盤查，以10條觀光署「凰金遊程 Golden Years」遊程為示範，委由國內專業碳足跡計算之大云永續科技股份有限公司辦理，歷經4個月路線調查、資料蒐集及碳排計算，完成盤查清冊與成果報告。

宏祥旅行社凰金遊程北投陽明山一日遊自主盤查碳足跡，朝向永續旅遊邁進。

宏祥旅行社近日以「【台北】北投陽明山一日遊」獲交通部觀光署「凰金遊程 Golden Years」標章，並參與上述碳足跡盤查輔導計畫。本次碳足跡盤查以「搖籃到墳墓（Cradle to Grave）」為範疇，採用生命週期評估方法（Life Cycle Assessment, LCA），計算一位旅客在參與「北投陽明山一日遊」時，於原物料、生產與服務、廢棄處理等各階段所產生的碳排放資訊。

在大云永續顧問團隊陪同輔導下，完成遊程碳足跡自主盤查，揭露旅程中每位旅客一次參與所造成的碳排放量。最終結果為 5.8583 kgCO₂e，不僅展現低碳旅遊的實力與可行性，更能清楚掌握遊程中高碳排熱點，瞭解交通、餐飲及活動等不同階段的排放比例，作為未來改善決策的依據，研擬更具體的減量作法！

走入台灣的永續旅遊現場 ！

此條遊程的特色包含參觀臺灣首座綠建築圖書館北投圖書館、感受三級古蹟北投溫泉博物館的日式氛圍及參觀百年歷史羅馬浴池、參觀世界上第一個通過「國際寧靜公園組織l」認證的都會寧靜公園陽明山國家公園以及探索大屯火山群的奇景，還可體驗溫泉足浴，讓旅途中的疲憊獲得舒緩。

在此趟行程中，旅客可以探索奇特的火山地貌，走訪台北近郊最大國家公園，並瞭解台灣溫泉發展的歷史，享受放鬆身心的溫泉足浴。

