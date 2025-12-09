宏祥旅行社完成凰金遊程自主盤查碳足跡 北投陽明山一日遊：全行程僅 5.86 kgCO₂e ，實踐旅遊也能更低碳永續！
觀光署導入遊程碳盤查，旅行社如何用科學化數據提升永續競爭力？
在全球旅遊市場加速邁向減碳與永續治理之際，交通部觀光署今（114）年正式導入適用旅行業的「遊程碳足跡盤查指引」，以科學化方法協助業者掌握旅遊產品的碳排來源，找出減碳契機，強化台灣旅遊服務的永續競爭力。並首度試辦碳足跡盤查，以10條觀光署「凰金遊程 Golden Years」遊程為示範，委由國內專業碳足跡計算之大云永續科技股份有限公司辦理，歷經4個月路線調查、資料蒐集及碳排計算，完成盤查清冊與成果報告。
宏祥旅行社凰金遊程北投陽明山一日遊自主盤查碳足跡，朝向永續旅遊邁進。
宏祥旅行社近日以「【台北】北投陽明山一日遊」獲交通部觀光署「凰金遊程 Golden Years」標章，並參與上述碳足跡盤查輔導計畫。本次碳足跡盤查以「搖籃到墳墓（Cradle to Grave）」為範疇，採用生命週期評估方法（Life Cycle Assessment, LCA），計算一位旅客在參與「北投陽明山一日遊」時，於原物料、生產與服務、廢棄處理等各階段所產生的碳排放資訊。
在大云永續顧問團隊陪同輔導下，完成遊程碳足跡自主盤查，揭露旅程中每位旅客一次參與所造成的碳排放量。最終結果為 5.8583 kgCO₂e，不僅展現低碳旅遊的實力與可行性，更能清楚掌握遊程中高碳排熱點，瞭解交通、餐飲及活動等不同階段的排放比例，作為未來改善決策的依據，研擬更具體的減量作法！
走入台灣的永續旅遊現場 ！
此條遊程的特色包含參觀臺灣首座綠建築圖書館北投圖書館、感受三級古蹟北投溫泉博物館的日式氛圍及參觀百年歷史羅馬浴池、參觀世界上第一個通過「國際寧靜公園組織l」認證的都會寧靜公園陽明山國家公園以及探索大屯火山群的奇景，還可體驗溫泉足浴，讓旅途中的疲憊獲得舒緩。
在此趟行程中，旅客可以探索奇特的火山地貌，走訪台北近郊最大國家公園，並瞭解台灣溫泉發展的歷史，享受放鬆身心的溫泉足浴。
行程完整介紹＆預訂｜Tour Introduction & Reservation
◾繁體中文｜ https://edison.com.tw/regular-sightseeing/sic_1c/
◾English｜https://reurl.cc/pK5148
關於宏祥旅行社｜About Edison Tours
宏祥旅行社擁有近40年接待國際旅客的經驗，專營國內觀光巴士、客製化包團旅遊及企業獎勵旅遊，曾被觀光局評選為「觀光產業優良旅行業團體」。多年深耕台灣旅遊，積極參與國內外各大旅展，配合政府觀光政策，結合農村體驗、地方創生和低碳永續等概念，用最高規格的服務熱誠，提供國內外旅客在地、多元且精緻的遊程選擇，是旅客旅遊台灣的最佳夥伴！
◾臉書FB：https://www.facebook.com/edison.tours.taiwan/
◾Instagram：https://www.instagram.com/edison_tours_taiwan/
本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA
其他人也在看
全嚇一大跳！日本青森7.5地震「台灣團現況曝」旅行社防海嘯避臨海景點
日本青森昨晚發生芮氏規模7.5地震並發布海嘯警報，由於日本為台灣主要旅遊目的，不少民眾擔心目前狀況，對此，觀光署表示未接獲旅行團受影響消息，旅行社及線上平台也將避免臨海景點以防海嘯。據了解，目前遊日本的台灣旅客暫無太大影響。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
趣淘漫旅台南 祭雙12超狂優惠
凱撒飯店連鎖旗下「趣淘漫旅-台南」，推出年度重磅優惠「年末慶典瘋狂雙12」，只要西元、民國生日、身份證字號內有2個1或2個2，即可享指定日專案優惠價入住，活動自12月9日中午12點起限時72小時開放搶訂。工商時報 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
基隆-石垣島航線將啟航！最低價2800元
基隆-石垣島航線將啟航！最低價2800元EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
2026台灣燈會在嘉義縣! 首度與「超級瑪利歐」合作還有限量小提燈
[Newtalk新聞] 為推動嘉義縣觀光品牌邁向國際舞台，展現多元魅力，嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，宣布將於2026台灣燈會推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動，嘉義縣長翁章梁表示，2026 台灣燈會不僅是全國矚目的觀光盛事，更是嘉義縣推動觀光轉型的重要契機。縣府以「光、遊、樂、型」四大概念為核心，結合光影藝術與旅遊體驗，讓嘉義成為一座充滿創意與活力的城市，邀請國內外旅客共賞嘉義之美。 台灣燈會首度攜手任天堂 打造親子互動體驗新亮點 這次燈會最大亮點之一，是嘉義縣政府與國際知名品牌任天堂（Nintendo）合作推出的「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區，此專區以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往，充滿驚喜與玩心的體驗空間，讓大小朋友都能在這個燈區與喜愛的遊戲角色互動拍照，留下美好的回憶。 除此之外「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」？磚塊造型的限量小提燈也首度亮相，點亮提燈後的驚喜，等你來發現。 這次跨國合作象徵嘉義觀光邁向國際化的重要一步，也展現縣府積極推動城市行銷與親子旅遊的決心，同時，縣新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
基隆至石垣島「迷你郵輪」拚月底首航 最便宜2千可搭
基隆至石垣島客貨輪「八重山丸」月底首航！單人臥鋪僅2800元起，冬季更優惠至約2000元，船上設KTV室、日式大澡堂，能載545名乘客。華岡集團總經理洪郁航表示：「這艘船的定位是希望推動台灣與日本兩地旅遊與交流，因此票價不宜定得太高，主要鎖定中低價位的市場。」專家建議，家中有小孩或長輩仍選設施完善的大型郵輪，小資族則可搭客貨輪省交通費！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
新北小百岳輕鬆攻頂 大棟山系限定賞芒尋寶
記者蔡琇惠／新北報導 想在雙北近郊輕鬆登小百岳、拍夢幻芒花海，還能順遊日治時期古蹟車…中華日報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
台北勝過曼谷京都！全球百大旅遊城市排名曝
[NOWnews今日新聞]國際市調諮詢公司「歐睿國際」（EuromonitorInternational）公布「2025全球百大旅遊城市」榜單，法國巴黎連續第五年被評為全球最具吸引力的城市，光是202...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
「光復騎讀日」暖心登場！濕地、生態、糖廠一日深度旅 最後兩梯次倒數
【記者 周澄予／花蓮 報導】「2025花蓮山海騎遇記-光復騎讀日」日昨（12/7）在花蓮光復鄉熱烈登場，吸引全台灣好報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
【機場不踩雷飛日新航線】全台6機場拍照要注意！新航線連發台灣直飛日本選擇大增 2025日本航班＋機場規範一次看
機場,管制,違法,拍照,日本航班,新航線,聯合航空,JTA,沖繩,罰款,出國 台灣旅客飛日本更方便了！近來多家航空公司宣布開通台灣往返日本的新航線，不論是九州、沖繩或東京，都將新增直飛選項。不過，旅客在機場拍照時也得更加留意，因為新法上路後，部分機場區域若未經許可攝影，恐面臨高額罰金甚至刑責。景點+ ・ 1 天前 ・ 發起對話
不只金城武樹！池上萬安農村旅遊 鐵牛車、藍染、土窯雞、揉茶、咖啡烘豆 一次滿足
【記者 朱達志／台東 報導】擁有伯朗大道、天堂路與奉茶樹等知名景點的台東池上萬安社區，是台灣東部觀光重鎮。為深台灣好報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、高雄夢時代OPEN!大氣球、草莓季、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
14人入住突遇「旅宿封館」！ 業者發文致歉：合約糾紛
台中14名球員預訂台南一家旅館，抵達卻驚見大門深鎖、玻璃貼著「封館」！旅館業者在社群媒體致歉，坦言因公司合約糾紛被迫停業，但球員們至今仍未收到退款。據了解，這家旅館今年3月以5200萬元被某公司收購，卻在營運上出現嚴重問題。台南市觀旅局表示，已督促業者妥善安排受影響旅客的住宿或退費補償，若有問題可撥打1999專線反映。TVBS新聞網 ・ 29 分鐘前 ・ 發起對話
【一文看懂】年末便宜機票最終回！長榮機票66折、12元飯店 日本買1送1
歲末最後一檔數字節雙12，迎來最終優惠戰，是年底搶票卡位最佳時機。易遊網「雙12暖身慶」推出機票優惠，包括長榮航空獨家66折起的超優票價，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要６字頭！12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版(含大阪環球影城門票)」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
【泰國旅遊新手懶人包】雙12泰國飯店限時1.9折起！曼谷、清邁、普吉島...泰國機票單程最低3千出頭 餵長頸鹿、和大象在沙灘漫步...2026跨年就去這
年末出遊熱潮來襲，Klook雙12推出「泰國飯店最低1.9折起」限時優惠，現在從台灣出發，萬元以內就能搞定來回機票，哪裡買？現在告訴你！無論是曼谷的璀璨夜景、清邁的山城慢遊，還是普吉島的藍天白沙，趁現在超前部署把跨年、寒假的旅遊規劃都安排起來！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026台灣燈會嘉義縣登場！超有型SUPER STYLE首與超級瑪利歐合作 磚塊造型的限量小提燈首亮相
為推動嘉義縣觀光品牌邁向國際舞台，展現多元魅力，嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」...銳傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
彰化不無聊再升級！王惠美取經紐西蘭羅托魯瓦觀光模式
彰化真的不無聊！今年台灣設計展在彰化就吸引近784萬人次的參觀人流，為打造更具吸引力的旅遊環境，縣長王惠美率團參訪紐西蘭，特別走訪羅托魯瓦市中心政府花園、搭乘登山纜車，了解該國如何運用自然環境、毛利文化結合成城市景觀塑造模式，作為未來打造特色旅遊環境的參考，王惠美表示，彰化縣擁有多樣地景及深厚文化與產業底蘊，只要導入良好的規畫設計思維，就能展現自身獨特魅力。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
「台灣有事」風波反讓台日交流更升溫 觀光署推出「遊南部買一送一」搶日本客
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導日本首相高市早苗稱「台灣有事」引起風波，反倒讓台日關係更加緊密、升溫，交通部觀光署也加緊腳步與日本旅行業協會（JATA...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
馬管處邀名人走訪馬祖 深度體驗戰地文化、自然人文魅力
觀光署馬祖國家風景區管理處為推廣冬季慢旅與戰地文化深度體驗，特邀旅行作家謝哲青老師及來自英國、以溫暖生活觀察而深受台灣觀眾喜愛的AMY奶奶，於日前親訪馬祖並以怡悅嫻雅的心情，展開為期兩天的北竿、南竿深度之旅。兩位旅者以行腳方式認識島嶼，從聚落、步道、信仰到自然地質，以跨文化視角呈現馬祖「越慢、越能看見」的獨特魅力。此行以北竿為第一站，從福澳港集合後，進行「北竿祈願漫步之旅」體驗，沿著龍角峰海岸線步行，欣賞海崖景致，並於安康步道、芹壁聚落感受石頭屋與海天一色美景交織的典型北竿風貌。午間於芹壁聚落用餐後，旅程延伸至坂里大宅與坂里天后宮，體會聚落歷史脈絡與宗教文化，接著走進北海坑道，以潮汐與光影交錯形成的幽邃景色，讓兩位旅者深受震撼。傍晚則至螺山自然步道，以地質觀察與沿途植相， ...台灣新生報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
韓國滑雪新手懶人包2025：3大雪場推薦／滑雪穿搭指南／滑雪裝備須知／人氣滑雪團精選...5大QA一次看懂｜問Yahoo就對了
迎接即將到來的滑雪旺季，本篇為你整理韓國滑雪5大Q&A，從新手解惑、雪場推薦到穿搭與裝備須知，一次掌握所有重點，快趁各大旅遊平台的雙12優惠開跑，帶上這份冬季滑雪懶人包，開啟專屬你的韓國雪季冒險吧！Yahoo玩樂搜查團 ・ 23 小時前 ・ 1
2026台灣燈會在嘉縣登場 遊客共賞嘉義之美
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】為推動嘉義縣觀光品牌邁向國際舞台，展現多元魅力，嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義·超台灣好報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話