宏福宛大火釀慘重死傷 羅智強捐十萬盼拋磚引玉援港災民

國民黨立委羅智強捐助十萬元，盼拋磚引玉，號召更多民眾援助香港福苑大火災民。（圖／周志龍攝）

香港宏福苑大火迄今已造成 128 人罹難，逾百人仍下落不明，成為自 1948 年永安公司倉庫大火以來最嚴重的火災。各界與多家基金會紛紛伸出援手，希望協助受災居民盡快恢復生活。國民黨立委羅智強今（30）日表示，他將以父親之名捐助十萬元，盼拋磚引玉，號召更多台灣民眾一起協助災民重建家園。

羅智強表示，香港大埔發生近八十年來最嚴重的火災，已造成逾百人罹難、約兩百人失聯，這場災難摧毀無數家庭，讓上千名居民流離失所，急需各界伸出援手。他感嘆，面對如此規模的悲劇，「大愛無疆、我們都是地球人」，台灣也應展現對受難者的關懷。

廣告 廣告

羅智強指出，他決定以父親之名，捐出《獅子找家─寫給父親的童話》新書版稅十萬元，希望能拋磚引玉，號召更多台灣民眾共同協助香港災民重建家園。他呼籲，地雖有疆域，愛卻無界限，盼大家一起伸出援手，為倖存者帶來新的希望，也祈願逝者安息、受創家庭早日走出哀傷。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

1年「狂蹭」百場婚宴！27歲正妹帶紅包換剩菜 背後原因超暖心

出國多錯了嗎？她連飛5趟日本被質疑「太誇張」 網友反擊：國旅才花冤枉錢

每天操2.5小時！陸幼兒園「軍訓式訓練」爆紅 網歪樓：園長單身嗎？