宏福苑上千災民無家可歸 聚集封鎖線外緊盯救援

宏福苑大火災情慘重，七棟大樓遭祝融肆虐，嚴重燒毀成漆黑廢墟，導致近兩千名災民無家可歸。工程師評估大樓內部結構可能已全被燒毀，維修成本恐比重建更高，未來住戶能否返回家園仍是未知數。面對突如其來的災難，許多居民只能守在封鎖線外，期待第一時間能回家確認情況，同時香港政府與社會各界紛紛伸出援手，提供臨時收容所、中轉房屋等安置措施，以及大量物資和金錢援助。

未來何去何從，災民也很迷茫，不少人仍守在現場。（圖／記者吳奎炎 攝）

大批住戶緊守在封鎖線外，眼睛始終盯著遠方被燒得漆黑的家園。這些居民多數是四十多年前砸下積蓄買房，如今年事已高，卻在一夕之間無家可歸。有災民表示無法回到自己的家，打算暫時住在兒子那裡，而不選擇排隊等候臨時屋。

目前七棟起火大樓中，四棟火勢已撲滅，三棟火勢受控但仍有餘火。香港工程師何永業分析，經過一天一夜的大火，大樓混凝土和鋼筋經過焚燒，支撐力可能大幅減弱，內部結構很可能已全被燒毀，維修成本比重建更高，未來要想再入住，難度恐怕極高。

美好家園被燒成廢墟，宏福苑受災民眾在第一時間找不到落腳處，只好帶著行李到鄰近百貨公司過夜。有居民表示，有好心人派發用品，給了地毯和棉被。同時，一車又一車的礦泉水和乾糧等物資被送到中學校園，這裡被臨時改成庇護所。一位災民表示，在庇護所有東西吃、有水喝，有被子蓋、有衣服穿。熱心民眾也積極參與救援，看到救援群組寫明哪裡需要幫忙就前往支援。

為了安置近2000名災民，香港房屋署表示，不僅開放中轉房屋，還將學校等地改成臨時收容所，累計可提供超過3000個床位。此外，有香港區議員建議開放疫情時期搭建的方艙，給災民暫住。同時各界愛心湧入，阿里巴巴和小米分別捐助2000萬和1000萬港幣，李嘉誠基金會則提供3000萬港幣作為救災基金。然而在混亂中，也傳出有人利用QR code假募款，大撈災難財。

