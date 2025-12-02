宏福苑上百戶家破人亡 倖存重傷患 ICU病房昏迷中

香港宏福苑惡火害上百家庭家破人亡（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑大火，罹難人數攀升到156人，警方已經逮捕跟工程疏失相關的15人。災民痛批建商太自私，害他們跟家人天人永隔。除了還有居民找不到失蹤親人，在醫院治療的傷患，也持續跟生命搏鬥，有居民的父母葬身火窟，弟弟則還在加護病房昏迷中。

香港宏福苑惡火害上百家庭家破人亡（圖／達志影像美聯社）

罹難者家屬區先生痛訴當得知70多歲父母在宏福閣大火中罹難，弟弟則因嚴重燒傷住進加護病房的心情。他描述看到弟弟全身包裹如木乃伊，頭部和四肢燒傷最為嚴重，插著喉管躺在病床上。面對家破人亡的處境，區先生受訪時情緒難以平復，一度講不下去，但他同時感動於朋友們的關懷與問候，這些溫暖支持著他度過艱難時刻。

廣告 廣告

倖存者陳婆婆表示自己僥倖逃過一劫，感嘆自己與火有緣，出生未滿月時就經歷火警，年老又遇上這場災難。她靠著工作積蓄買下宏福苑單位，原本打算安心養老，卻不料畢生心血全部付之一炬。陳婆婆回憶當時火勢迅速蔓延，40多分鐘都無法接到水線，最終整個屋苑都被燒毀。更令人震驚的是，火災警報器完全沒有響起，導致許多住戶逃生不及。

目前調查發現，這場悲劇有多重人為因素。不僅警報系統失效，大樓去年開始的外牆拉皮工程也存在嚴重問題。港府承認，現場使用的棚網確實不合格且不防燃。香港職業安全師學會會長李光昇指出，業者在成本與安全間面臨兩難，雖有制度規範但執行不力。更令人質疑的是，這些不合格棚網竟然通過勞工處16次安檢。

香港產業測量師邵志堯建議建立追溯機制，例如使用QR碼追溯材料源頭，以確認材料真偽。此悲劇也引發其他老舊建築住戶的警覺，如先施大廈屋主立案法團主席林先生表示，過去簡單維修時過度信任承建商，現在將更嚴格要求提供材料來源及安全性證明。

然而，建築工人的危機意識仍然不足，香港TVB節目「東張西望」報導宏福苑起火源頭可能是工人吸菸，但現在仍能看到工地工人吞雲吐霧，讓居民擔憂悲劇可能重演。

更多 TVBS 報導

香港大火／釀128死！李家超臉書遭灌爆 北京警告：以災亂港必嚴懲

宏福苑頭七催淚畫面 民眾淚崩喊「火熄了！何Sir收工啦」

包商魚目混珠釀大禍！不防燃棚網放高樓層 躲過檢驗

這把火凝聚香港！ 逾萬港人齊聚宏福苑 追悼人龍逼近2公里

