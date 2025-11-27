宏福苑下午殘火又復燃 目前55人罹難279人失聯

香港宏福苑尚未完全撲滅的餘火又重新復燃。（圖／東森新聞）





香港宏福苑大火燃燒超過整整一天，雖然火勢在清晨獲得控制，但在下午風勢增強時，尚未完全撲滅的餘火又重新復燃，讓許多民眾著急到哭了出來，希望受困的親人能趕緊脫困。下午開始警消已經進入火勢完全撲滅的低樓層內搜索傷患，在部分樓層有找到生還者，但官方目前公布的數據，這場火災已經造成55人罹難，至今還有279人失聯，生死未卜。

受災香港民眾：「只有廁所水，全部水電都中斷了，我們很擔心，明明旁邊很多海水可以救，投兩個水彈下去，我認為鹹水就鹹水吧。」

由於火場溫度依舊很高，因此現場消防人員的水線，只能在外圍持續灑水降溫。

消防人員不敢展開地毯式逐層搜救，救援進度嚴重緩慢，尤其宏福苑社區，八棟大樓一次連燒七棟，傷亡人數短時間難以清楚估算。

宏福苑位在香港新界北邊，靠近深圳的大埔區，由於地理位置靠海，因此起火時海風一吹，助長火勢蔓延，一發不可收拾，釀成這起重大悲劇。

這場火延燒超過24小時還傳出有上百人失聯，現在外界更關注等到火勢一旦控制，警消全面進入搜索，很有可能就會導致死傷人數快速攀升。

