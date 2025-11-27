即時中心／廖予瑄報導

香港大埔宏福苑昨（26）日下午2時許發生嚴重火警，整排高樓陷入火海。火警造成消防員在內，至少65人死亡、70人受傷。香港、中國多個基金會及企業也相繼捐款，協助災民渡過難關；其中，香港首富李嘉誠也宣布，捐款3,000萬港元（約台幣1.2億元）設立緊急援助基金，並撥款5,000萬港元（約台幣2億元）協助重建社區。

昨日下午2時51分大埔宏福苑宏昌閣的外牆棚架失火，且迅速延燒鄰近大樓，造成7棟大樓陷入火海，現場還不斷傳出爆炸聲響，火警在昨晚6時22分升為5級，目前已造成至少65人死亡、70人受傷。

綜合港媒報導，李嘉誠基金會指出，由於李嘉誠對於宏福苑火災的受災民眾深感難過，因此也即時撥款3,000萬港元（約新台幣1.2億元）設立緊急援助基金，以支援慈善機構，特別是在大埔地區服務的團體。

此外，李嘉誠基金會還額外撥出5,000萬港元（約台幣2億元）支持後續社區重建計畫。同時，李嘉誠也向在這場火災中，遭受損失或痛苦的所有人員致上深切慰問，「我們的心與祈念與每一位受影響的市民同在。」

原文出處：快新聞／宏福苑世紀大火釀65死 香港首富出手了「捐逾3億台幣」

