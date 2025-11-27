宏福苑五級惡火！已致75死77傷 含2印傭罹難、11消防員受傷

記者高珞曦／綜合報導

香港大埔宏福苑大火26日下午事發至27日晚間還是不見全滅，截至27日晚間10時，已造成至少75人死亡，包含1名殉職消防員、2名印尼幫傭，另有至少76人受傷，傷者當中也有11名消防員。

香港新界大埔區宏福苑社區5級火警燃燒約32小時都還未完全撲滅。（圖／路透社）

這起火災發生於26日下午2時51分許，26日晚間6時許即升級成5級火警，程度僅次於「災難警報」，且至27日晚間仍有餘火未熄，消防單位持續滅火作業。據港媒《香港01》、《星島頭條》報導，香港消防處統計，截至27日晚間10時，火警共已造成75人死亡，包含1名37歲殉職消防員，同時消防處接手處理的傷者數量已達76人，包含11名消防員。另印尼駐港總理事館證實2名印傭罹難，還有2名印傭受傷。

消防人員27日晚間進入焦黑火場搜尋。（圖／路透社）

外部可見消防人員持手電筒搜索起火大樓內部。（圖／路透社）

香港特首李家超27日宣布港府將投入3億元港幣（約12.08億元新台幣）協助救災。（圖／路透社）

港府也表示後續將安排悼念活動，像是政府建築物降半旗致哀、悼念會、設立弔唁冊等，細節有待公布。

