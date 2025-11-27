宏福苑五級火釀13死！男星貼文惹怒網民「凌晨急發道歉聲明」 TVB火速切割

大埔宏福苑五級火警現場，火勢一度迅速蔓延至多幢大廈，引發社會關注。（圖／達志／美聯社）

香港的大埔宏福苑宏昌閣於11月26日下午發生嚴重火警，火警已釀成13人死亡、30人受傷，其中包括一名消防員殉職，災情嚴重。這起火警引起全港關注之際，卻傳出爭議事件，一名KOL在社交平台發文，指控前無綫電視（TVB）特約演員林子幸在火警當下於個人微信朋友圈發布一則與風險保障有關的訊息，引發部分網民怒斥其行為為「發死人財」，引發爭議。對此，林子幸於27日凌晨在社交平台發表〈道歉聲明啟示及釐清誤會〉，作出解釋與致歉，而TVB也於11月27日凌晨火速發表聲明澄清，強調林子幸並非其公司藝人。

根據《香港01》報導，大埔宏福苑宏昌閣26日下午發生嚴重火警，最初為棚架起火，火勢迅速蔓延，短時間內由三級火升至四級，至傍晚6時22分再升為五級火警。由於火勢猛烈，波及鄰近多棟樓宇，包括宏泰閣及宏新閣，甚至蔓延至部分住宅單位內部。

這起事件震驚全港，社會各界對罹難者表達哀悼與關注。然而，有人在災難發生期間涉嫌進行不當商業行為，引起公憤。一名KOL在社交平台發文，指控有保險從業員趁著火警期間透過WeChat等平台推銷保險產品，更直言對方為前無綫電視（TVB）特約演員林子幸。

有關指控在網絡上廣泛流傳，引起網民激烈討論。對此，TVB於11月27日凌晨火速發表聲明澄清，強調林子幸並非其公司藝人。聲明指出：「林子幸先生並非本公司（電視廣播有限公司）員工，本公司與該人士並無任何關聯，該人事行為亦不代表本公司立場。」

TVB企業傳訊部在聲明中表示，對任何利用社會重大事故或他人不幸事件進行推廣的行為予以強烈譴責，並對宏福苑火災死傷者及其家屬致以最深切的慰問。聲明呼籲公眾與媒體應以嚴肅態度報導災難事件，切勿為追求關注度而散播不實或誤導性資訊，並重申本公司對於人命傷亡相關事件一向採取最嚴肅態度處理。

TVB發聲明澄清林子幸並非旗下藝人，強調該人行為不代表公司立場。（圖／翻攝自FB，TVB）





另外，林子幸也在27日凌晨在社交平台發表〈道歉聲明啟示及釐清誤會〉，作出解釋與致歉。他指出，該貼文原意為提醒朋友重視風險管理與保障的重要性，並非公開推廣產品，也未涉及任何銷售行為。林子幸強調：「訊息僅限於個人朋友圈，初衷是出於關心，希望大家提高風險意識。」他亦表示，對於表達方式可能引起的誤解或不適，誠懇致歉，並對所有受影響人士及災難中的傷亡者致以慰問。

他在聲明中表示：「在災難面前，最重要的是尊重與同理……我會以更謹慎的態度處理未來的言論。」並重申尊重每位消防人員的付出與市民的感受，盼外界理解與包容。林子幸畢業於香港演藝學院表演系，持有藝術（榮譽）學士學位，曾參與多部電視劇演出，包括今年初的TVB劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》，以及過往的《使徒行者》、《愛回家之開心速遞》等，亦曾參演ViuTV劇集。

林子幸其後發文澄清並道歉，強調貼文原意為關心風險意識，無意推銷。（圖／翻攝自IG）

