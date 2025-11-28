生活中心／綜合報導

香港宏福苑大火，罹難人數持續攀升，倖存的居民如今無家可歸，身上只剩一套單薄的衣物，什麼也沒有，有香港民眾自發性，捐贈泡麵、水果、保暖衣物等生活物資，也為災民們的心注入一道暖流。

志工們把保暖衣物、水果、泡麵等生活必需品，一一分類裝箱擺放，香港宏福苑大火後，香港民眾自發性捐贈物資。

甚至有餐廳，特別送上熱呼呼的食物，為災民注入一道暖流。





宏福苑倖存者無家可歸 民間自發捐贈物資.組義工隊送暖

香港民間自發捐贈物資.組義工隊送暖。（圖／路透）





宏福苑居民 陳先生：「很感謝香港人的熱心，這非常感動，每個義工很熱情，不論何時，甚至是半夜三四點都拿東西給你吃。」

宏福苑居民 鄭小姐：「都很多謝大家，因為買和添置都要時間，加上天氣很冷，看看有沒物資暫用。」

內心滿滿的感謝，因為一場大火把努力大半輩子的家，燒成灰燼，有志工就說，看到宏福苑大火的消息，難過到無法入睡。

志工 楊先生：「Threads、IG都看到好慘，在家中哭到睡不著，寧願過來幫忙，來之前還以為會很少人很擔心，但現在看到這麼多人很安心，是香港精神獅子山精神。」

志工 劉先生：「當我看到這場火災災難時，我覺得非常悲慘，所以我感到我必須伸出援手，盡我所能地回饋社會，幫助更多的人，香港人必須團結起來。」

甚至有工程師利用AI設立網站，把每棟31層，每層8戶狀況，分成四種燈號，綠色代表平安，紫色有複雜狀況，黃色表示正在尋人，最緊急設紅色，方便災民以及家屬了解狀況。





宏福苑倖存者無家可歸 民間自發捐贈物資.組義工隊送暖

工程師利用AI設立網站，方便災民以及家屬了解狀況。（圖／民視新聞）





就怕火勢持續延燒，附近建築物的居民，也緊急疏散撤離。

周邊居民：「沒想到這個火那麼難控制，周邊居民，一直一直燃燒。」

周邊居民：「最擔心是回不了家。」

周邊居民無奈有家也不敢回，只能暫時棲身附近商場、學校和臨時庇護中心，全港市民踴躍捐款、捐物資，希望能幫助災民儘快渡過難關。





原文出處：宏福苑倖存者無家可歸 民間自發捐贈物資.組義工隊送暖

