宏福苑內部照曝光！門窗全遭發泡膠封死 助燃、阻逃生釀傷亡

大陸中心／陳佳鈴報導

宏福苑的住戶窗戶竟遭厚層白色發泡膠完全封死，這樣的施工方式不僅阻礙通風，更可能在關鍵時刻妨礙逃生。（圖／翻攝threads)

香港大埔宏福苑大火釀成重大死傷，火勢延燒多棟建物，至今仍有大量住戶失聯。隨著搜救進行，社群平台近日再度瘋傳多張屋內照片，宏福苑的住戶窗戶竟遭厚層白色發泡膠完全封死，這樣的施工方式不僅阻礙通風，更可能在關鍵時刻妨礙逃生，成為釀成巨大傷亡的隱形殺手。

有網友在網路發文，部分房子的窗框四周被發泡膠密封，外界光線與氣流完全無法進入室內，住戶形容「連外面的世界都看不到」。另有居民指出，早在去年就曾在社群分享廚房與曬衣陽台之間的大門也被施工單位徹底封死，生活空間長期處於無窗、無風、無光的狀態，然而相關問題始終未獲改善。

照片曝光後，大批網友痛批建商及工程團隊的做法「離譜至極」。不少人質疑，發泡膠原本用於暫時性隔離或保溫，卻被直接用來封死仍有人居住的單位，不但涉嫌節省成本，更忽視其在燃燒時會釋放大量有毒氣體的危險性。「即便不是專家也知道發泡膠遇火會產生劇毒氣體，怎麼會有人敢把整個窗這樣封？」

更多民眾為受災者抱不平，表示宏福苑維修工程已長期進行，居民生活環境半年至一年都被封閉得「像沒有天光」。如今大火吞噬整個屋苑，「熬到快完工卻換來一場噩夢」。

另有網友翻出宏福苑以往的銷售紀錄，兩房單位開價高達港幣398萬元（約新台幣1600萬元），震驚直呼：「住這麼貴的房子，竟然連窗都被封死」、「香港房價高得難以想像，卻還要忍受這樣的施工」。

目前香港有關單位尚未對「發泡膠封窗」的施工規範及責任作出正式回應，外界期盼官方盡速調查是否存在重大工程疏失，避免悲劇再度重演。

