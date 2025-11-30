宏福苑再尋獲18具遺體！ 大火釀146人死亡 79人受傷
目前宏福苑大火已經進入了調查階段，昨（29）日香港警方出動超過600名鑑識人員，進入大樓內部蒐證，災後內部的慘況也跟著曝光，牆面被燒到焦黑斑駁，所有的家當變成一團灰燼，根本無法辨識。而搜救行動還在持續進行，根據官方消息，目前又尋獲18具遺體，死亡人數上升到146人。
看著房屋被火燒毀，宏富苑住戶回到現場，忍不住落淚，他向現場媒體借了長鏡頭，想最後再看一眼住了多年的家園，變成了什麼模樣，看到的是一片焦黑。
民眾：「關心一下自己樓房，心情當然是凝重的，走一個圈吧，看看這邊，走到那邊也看看，住了42年的樓，你說傷不傷心。」
疑似是鑑識人員進入火場蒐證的畫面也跟著曝光，宏福苑社區7棟大樓，持續被大火燃燒約40個小時，房子結構明顯被破壞。大樓內部依舊有物品在小範圍燃燒，現場慘不忍睹。
香港警方連日出動超過600名鑑識人員，分批進入大樓內部逐層蒐證，今（30）日更被目擊從宏盛閣抬出一具遺體，死亡人數恐怕會持續上修，鑑識人員也在最後將火場內剩下沒燃燒完的工程圍網以及保麗龍板作為證物帶走，進行後續的調查工作。
香港新界北區總指揮林敏嫻：「因為較早起火的宏昌閣、宏泰閣，我們仍然未搜索，所以暫時我們都比較保守一些，大約3至4星期完成搜查工作。」
警方同步出動了3D掃描器來測量大樓外觀數據，甚至可以看見建築外的圍網幾乎都被燃燒殆盡，而外牆的竹棚架通通散落在地，層層堆疊，一幕幕都在刺痛著災民。這曾是自己遮風擋雨的家，但已經難以復原，至少希望在持續進行的搜救行動中，失聯的親友能陸續傳出好消息。
