宏福苑印傭回憶「雇主不信失火」 見2大樓狂燒急喊：快下樓

香港新界大埔宏福苑26日下午發生五級火警。（圖／達志／美聯社）

香港新界大埔宏福苑26日下午發生五級火警，目前已至少有128人罹難、逾200人失聯，震驚國際。這場發生在宏福苑高樓住宅群的大火，不僅奪走寶貴生命，也凸顯外籍家庭傭工在香港社會中的重要卻脆弱的處境。而有印傭透露，她發現火災後立即告訴雇主，沒想到對方不相信，直到僱主發現隔壁棟大樓在狂燒，他們才一同衝下樓避難。

根據《路透社》報導，一名49歲的印尼籍家庭傭工Fita回憶道，當大樓陷入火海時，整棟建築煙霧瀰漫、警報大響，她第一時間告訴雇主失火了，但對方起初不相信。直到雇主走出門外，看到宏福苑有2棟大樓在燃燒，Fita說「我直接對雇主說：你現在一定要下樓。」

Fita直言，真的非常可怕，她都快哭了，且看到很多人不知所措。所幸她與雇主最終成功逃出，目前暫住在緊急安置中心。她表示，現在除了祈禱失聯者平安，也正試圖聯繫住在該區、可能受困的外籍朋友。

報導指出，香港目前約有36.8萬名外籍家庭傭工，主要來自菲律賓及印尼，多數與雇主同住於狹小空間，負責煮飯、打掃、照顧小孩與長者，每月薪資低至港幣5,000元（約新台幣2萬元）左右，卻在這座高消費城市中承擔沉重生計壓力。

印尼官方指出，已有6名印尼籍公民在大火中喪生。菲律賓方面也表示，1名菲籍傭工重傷、1人失蹤，另有28名菲律賓居民居住於事故現場周邊，尚未確認下落。

在受傷者中，28歲的菲籍家庭傭工Rhodora Alcaraz只來香港幾天，在濃煙密布的房間裡受困數小時，期間用濕毯緊抱雇主3個月大的嬰兒，直到消防員趕抵才脫困。她的妹妹接受訪問時透露，姊姊在逃生過程中透過臉書傳來多段驚恐語音訊息：「我覺得好虛弱，我不能呼吸。」語氣顫抖、幾乎說不出話。

另外，一名不具名的香港社工表示，「外籍傭工是香港經濟的重要支柱，但他們沒有聲音。我們現在能做的，就是盡力確保他們的安危。」而有部分逃出的家庭傭工坦言，仍受驚嚇、徹夜難眠，甚至擔心未來工作，但仍努力協助雇主家庭度過難關。

對此，移工團體呼籲，香港政府啟動的緊急援助基金，應同時涵蓋家庭傭工，包括協助補辦遺失的護照及身分文件。移工庇護中心「白朗婦女庇護之家」執行董事Edwina Antonio透露，至少已有2名傭工因雇主在火災後，面臨財務困難而被解雇，「雇主也應該同理傭工，如果她們在這場災難中受傷，又因此丟了工作，那就是雙重打擊。」

