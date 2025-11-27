宏福苑受困失聯名單持續擴大 香港共收341求助個案

香港宏福苑火場受困失聯名單持續擴大，家屬心急如焚。（圖／達志影像美聯社）

香港大埔宏福苑惡火一連波及七棟大樓，消防員從白天搶救到黑夜再到今天白天。上千住戶受影響，搜救難度極高，失聯名單持續增加。根據家屬徹夜建造的網路尋親平台，7棟中第三棟和第四棟較多失聯者，家屬上去留言，盼親人能平安生還。

香港宏福苑火場受困失聯名單持續擴大，家屬心急如焚。（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑大火已造成嚴重災情，消防人員面臨極大挑戰。一場大火一口氣連燒7棟大樓，約2000戶居民受到影響，搜救難度極高且情況複雜。香港消防處副處長黃嘉榮表示，消防部門已收到341個求助個案，成功處理279個案例，目前已有4座大廈的火勢被撲滅，並無剩餘救助個案。香港政府正設立3億港元（約新台幣12.4億元）的基金幫助災民，並將於27日晚上向每個受影響家庭先行發放1萬港元（約新台幣41400元）緊急援助金。

廣告 廣告

這場大火從白天延燒至黑夜再到白晝，消防人員疲於奔命。滅火過程透過網路直播，許多民眾持續關注災情發展。一度以為火勢已被控制，卻不料火舌再次竄出，使情況更加嚴峻。黃嘉榮指出，在上午11點左右，消防人員在安泰閣31樓成功救出一名男性長者。

從空拍畫面可見，香港新界大埔宏福苑共有8棟樓，從右至左分別為宏志閣、宏盛閣、宏昌閣、宏泰閣、宏建閣、宏新閣、宏道閣及宏仁閣，此次火災波及了其中7棟建築。

消防處表示，消防人員採取由底層往上的搶攻救援策略。在宏昌閣和宏泰閣救出了最多的居民，並在其中一棟大廈頂樓成功救出2名生還者。

災情嚴重，許多居民仍在尋找失聯的親友。一位香港民眾區女士焦急地表示，她在下午3點多從露臺看到向南方向有許多火勢，立即嘗試聯繫姐姐和姐夫，但電話都無法接通，目前仍找不到他們的下落。

更多 TVBS 報導

香港大火／災戶遠望家園成焦土癱軟無語 物資塞滿現各種善心超人

香港大火／釀55死！黃明志爆「有朋友在香港」 震撼全說了

香港大火／宏福苑惡火奪55命！奧斯卡影后楊紫瓊發聲：我心碎不已

香港大火／悲劇可否避免？專家揭愛用竹木鷹架原因：台灣早用金屬

