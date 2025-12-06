宏福苑受災戶 志工馮少英堅持發放付出

這次受災的人當中，有一位是慈濟志工，叫做馮少英，火災發生時、剛好外出，逃過一劫，唯一遺憾是、慈濟志工服放在家裡。不過今天發放現場，還是能看見她，放下受災戶身分，穿上其他志工、給她的藍天白雲制服，一起並肩關懷鄰居。

慈濟志工 馮少英：「這不是天橋 要過了這裡，這裡看不到。」

這是生活了四十多年的社區，也是馮少英最熟悉的一段路，但此刻怎麼繞，怎麼走，都到不了家門。慈濟志工 馮少英：「這裡不曉得是不是，有那一座擋到，如果不是 就是這一座。」

大火發生後，四周道路封鎖，禁止進入，十多天過去，終於能踏上回家的路，好不容易找到了離家最近的地方，即使只能遠望，她一眼就認出。慈濟志工 馮少英：「應該是這裡，這裡 還是這裡 這裡，是這邊。」

馮少英的家住在十樓，當時才離家，不到半小時，就傳出火警慈濟志工 馮少英：「第一時間就是(妹妹)少蓮師姊問我，手機短訊問我 ，之後再打電話給我，女兒就告訴我 不要回到現場。」

不在家，逃過一劫，現在看到的外觀，僅有一側損毀，馮少英更覺得自己實在太幸運，唯一遺撼的，是沒把慈濟志工服帶出門慈濟志工 馮少英：「拿回自己的制服，拿回志工的制服，先拿志工服 所以我的女兒，準備了一個小本子，寫什麼東西要拿，我只寫了制服。」

受災的人，掛心救災的事，忙著救災的人，更想出一分力，慈濟志工周玉蓮奔走連繫，也無償提供住處，給需要安置的法親慈濟志工 周玉蓮：「我的房子 其實也不是很大，但是就因為交通方便，所以就這樣子有一個房間，這個是一個客飯廳 這個就是廚房。」

房屋二年前才剛裝潢好，因為搬去跟女兒同住，閒置下來。慈濟志工 周玉蓮：「這個房子平常都非常好的，既然發生這個事情，其實我覺得這就是法親的關懷。」

發放首日，馮少英放下受災身分，如她所願，穿上法親姊妹們，送給她的藍天白雲，以志工身分，關懷自己的鄰居受災住戶 莊麗娟：「我見到她 我就是很開心，我今天見到每一個鄰居，很熟悉的面孔 臉孔，我就很開心 我今天真是，見到我的鄰居。」

慈濟志工 馮少英：「當然開心 見到 沒事最好。」

平安就是福，尤其歷經無常後，彼此更加珍惜。

