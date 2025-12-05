宏福苑周末將發放 顏博文捎來祝福

慈濟香港分會將在明天展開宏福苑大火應急金發放，在此同時，慈濟論壇也首次在會所舉辦，慈濟志工身兼多重任務，忙碌但心不亂，尤其是慈濟志工劉松蓮，在事發當時，就現場奔波關懷，二個兒子是消防員，也在救災，更能感受，安住當下的重要，慈濟慈善基金會執行長顏博文，也特地前往關懷，為受災的法親住戶，送上祝福。

慈濟論譠，首次在慈濟香港分會舉辦，志工用心迎接，要讓不論是在地還是海外學者，都能有回家的感覺NS除了招待來賓，現場布置，活動流程，都有國際論壇水準，在此同時，星期六即將進行宏福苑大火，應急金發放，也同步在進行，僅管勤務工作增加一倍，效率，功能不打折慈濟志工 劉松蓮：「不是兩頭燒 ，是有一種吃不消的感覺，但是上人說，你付出就是一種幸福，你有那個福氣你才能付出。」

廣告 廣告

真的是萬分珍惜，大火發生時，慈濟志工劉松蓮剛好在大埔附近採購花材，第一時間拍下畫面，得知災情一發不可收拾，掛心住在其中的法親，除了打電話聯繫慈濟志工 劉松蓮：「讓他心安 我也心安，人沒事就好了，那個(財物)東西都帶不走，他們也明白 但當時心情，也要給一個安慰 最重要。」

也與十位志工，再次前往現場，奔走慰問，了解住戶的現況，直到凌晨，趕赴最後一班列車才離開，但心還是安不下來，因為二個兒子都是消防隊員，正在第一線救災，這一夜該如何入眠慈濟志工 劉松蓮：「我就想一想，兒子他們自己願意付出，我們只有虔誠祝福，之後我就放下，把我的慈濟人的身分做好。」

最驚險的時刻已經過去，然而烈火後的殘痕，依舊震撼人心，前來悼念的人潮不斷，真實見證最能鼓舞人心的 就是愛?大愛電視記者 陳湘霏：「想要送上的關懷，在這裡有提供紙板白紙 以及筆，可以讓大家把所祝福語寫在上面，貼在祈願板上面，同時現場也有情緒支援站，上面就說明，有現場義務(情緒)輔導員，可以免費提供 可以找我傾訴，還有這個糖果自取區，更是非常特別的服務，因為在此刻 大家都需要一點甜，來彼此相互打氣鼓勵。」

慈善基金會顏博文執行長，抓緊論壇空餘時間，特地前來祝福，送上關懷。「生活上要用的夠不夠，都買夠了。」

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「慈濟在這邊也關懷很多天了，我們剛剛也看到(受災)少英師姊，精神上的創傷(修復)會很長的，我想這是慈濟最擅長的，我們可以給予更多長期的關懷。」

祈願卡上，字字句句，都是善的意念，真誠的祝福，這股力量，也會是受災的住戶，重建家園，最有穩固的地基。「祝您平安 祝福你感恩。」

更多 大愛新聞 報導：

宏福苑大火發放 志工動員籌備送祝福

宏福苑大火 香港慈濟發放在即

