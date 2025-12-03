宏福苑唯一未被火襲 「宏志閣」開放災民返家取物

香港警方持續清理大埔宏福苑的火災現場。（圖／東森新聞）





宏福苑大火中，唯一沒被波及到的宏志閣，今天（3日）開放災民回家拿必要品，只允許每戶2人進入，一次限時90分鐘。許多災民拿著行李箱，希望把貴重物品和長輩需要的藥品、衣物通通帶走，因為下次不知道什麼時候還有機會能再回來。

香港宏福苑8棟大樓中，唯一一棟未受波及的宏志閣，香港官方開放3日、4日兩天讓災民可以返家取物一次，安排巴士載他們回家。災民何小姐：「我們算是幸運的，因為兩老仍然健健康康，算是幸運的一群。」

睽違多日，災民終於可以回家拿東西，許多人準備了行李廂，要把貴重物品以及冬天的衣服藥物通通帶齊，畢竟還不知什麼時候才可以再次返家。而且一次只能2人入內，限時90分鐘，想要把東西通通帶走，時間真的很緊迫。

災民何小姐：「藥物，最主要是藥物，以及取回一些比較厚的衣服，之後不知道會不會冷了。」

然而官方的調查行動還在持續進行當中，作為宏福苑維修工程顧問的弘毅建築師有限公司，兩名董事先前因涉貪遭廉政公署拘捕，後續又再陸續拘捕12名工程相關人士。如今卻傳出，弘毅建築無預警宣布結業。

香港民眾：「這塊不行，拿塊行的來。」

明明前天（1日）下午還在其他相關工地，進行棚網燃燒試驗，證明給住戶看，無預警宣布結業，民眾人心惶惶，自家工程是不是也出了問題。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德：「這個行業一直存在一個很大的問題，是一個隱患，非常不好的習慣，就是落標時『全包價』。」

有同業指出，行業之間沒有清楚報價的陋習，造成工程材料有許多漏洞可鑽，目前廉政公署成立專案小組，將持續追查要進行相關究責。

