宏福苑外牆大維修釀災 揭施工疑點究責3／倖存者苦尋失聯家人 丈夫掉淚：妻子應該逃不出來

香港大埔宏福苑社區大樓發生嚴重火警。（AFP）

發生大火的大埔宏福苑社區，總共有八棟大樓，住戶超過四千人，在火災發生當下，其實很多人都不知道火燒起來了，加上火勢蔓延太快，根本來不及逃生！被困在裡面的住戶，第一時間打電話想要求援，而在外面的人，則急著打電話想要找到自己的家人，但卻都打不通，焦急的心情，備受煎熬。

民眾：「我們19日才參加完他的畢業禮，（這樣就燒了），我看到他的照片我很心痛。」著急在現場等待，期盼能有好消息傳來，但隨著時間一分一秒過去，家屬越來越心急。

民眾：「昨晚七點家中已經煙很大，他說受不了了快暈了，是我妻子（哽咽）。應該救不了。」回憶起當天晚上的來電，就覺得很心疼，發出求救的還不只有他。

菲律賓籍女子：「大樓著火了，我們被困在充滿濃煙的房間裡，我抱著一個嬰兒。」菲律賓籍女子，當時也打電話向朋友求救，說自己抱著3個月大的嬰兒困在火場，但是大火來的實在太突然，火勢蔓延時，許多人當時只能一股腦往外跑，才沒受困，但是也因為這樣什麼都沒有帶。

受災民眾：「家裡養了三隻寵物，應該沒得救了，我們這個樓買了20多年了，全部家當都買這個樓了，怎麼辦了，現在想死的心情都有了。」

受災民眾：「住了30年，什麼都沒了，現在身家剩這裡。」居民無家可歸，頂著15度低溫，拿著綿被在外頭稍作休息。許多志工也主動前往現場，幫忙整理各界送來的物資，把藥物、衣褲等物資進行整理，把愛心送到災民手中，盼能幫助他們早日度過難關。

