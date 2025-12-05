宏福苑大火上百人罹難 香港麥當勞延長免費供餐「助災民到年後」

香港大埔宏福苑11月26日發生五級大火。（圖／達志／路透社）

香港新界大埔宏福苑社區11月26日下午發生嚴重五級火警，除了有上百人罹難，也造成許多居民無家可歸。發生大火當日，香港麥當勞立刻宣布大埔區3間麥當勞24小時營業，提供受影響居民免費食物跟飲品，並把社群圖像改成黑白色系；今（5）日晚間香港麥當勞再次發聲，將持續免費提供食物給受火災影響的民眾，到明（2026）年3月初。

香港麥當勞在大埔宏福苑社區發生嚴重大火後，馬上宣布從當晚開始提供免費食物給受災的居民，隔日一早更送出1000份早餐到收留中心體育館等地，給突然無家可歸的民眾實質幫助；香港麥當勞的善舉受到許多香港網友誇讚，還有人注意到業者把頭像也以黑白色取代招牌紅黃色。

今日香港麥當勞再度於官方社群發聲，「未來三個月，3間24小時營業大埔區麥當勞（大埔墟、太和及昌運）會繼續為受影響的居民及有關人士提供免費食物及飲品至2026年3月初」，並強調「我們亦會一直與社會福利署保持聯繫，每天到社區中心向受影響人士送上早餐，給予關懷及支持」。最後香港麥當勞承諾，「會繼續為大家麥麥送暖」。

香港新界大埔宏福苑11月26日發生大火，釀159人死亡，其中包括一名殉職消防員，另有逾30人下落不明。據《香港01》報導，醫管局接受的79名火災傷者，均已脫離危險期，其中49人已出院，6人情況較嚴重、24人情況穩定，繼續接受治療觀察。

