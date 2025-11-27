宏福苑大火今晨獲控制 已44人罹難、279人失聯

香港世紀大火狂燒22小時，宏福苑經過一夜燃燒，火勢雖然獲得控制，但高樓層裡還是有明顯的殘火。（圖／東森新聞）





香港世紀大火狂燒22小時，宏福苑今（27）日早「最新空拍影片」曝光，經過一夜燃燒，火勢雖然獲得控制，但濃煙不斷向上竄，而且高樓層裡還是有明顯的殘火，導致火場溫度過高，消防無法及時進入搶救，根據香港官方早上的最新數據，至少有44人罹難、279人失聯，預計傷亡人數還會再增加。

香港宏福苑大火延燒持續17個小時，一直到今天清晨才初步獲得控制，但是高樓層裡還是有明顯的殘火，導致火場溫度過高，消防員無法及時進入搶救，根據香港官方早上的最新數據，至少有44人罹難、279人失聯，預計傷亡人數還會進一步增加。

香港特約記者曾慧鋒：「目前我所在的位置，就是宏福苑，目前已經是把下面的，低層以及中層的火勢已經是撲熄，以及已經進去搶救了一些傷患。」

消防人員目前還是只能在社區外圍灑水灌救，顯然火場溫度依舊很高，導致高樓層的火勢難以完全澆息，消防人員不敢展開地毯式逐層搜救，救援進度嚴重緩慢，尤其宏福苑社區，8棟大樓一次連燒7棟，傷亡人數短時間難以清楚估算，透過地圖可以看到宏福苑位在香港新界北邊，靠近深圳的大埔區，由於地理位置靠海，因此起火時海風一吹，助長火勢蔓延一發不可收拾。

由於火場面積太大，延燒多棟高樓，直到直到中午前後現場仍不時冒出火苗，看起來內部燃燒的情況仍然相當嚴重，想要往社區內部挺進恐怕還需要很長的一段時間，這場大火是從2008年以來香港發生最嚴重的火警，由於溫度實在太高，現在只能設法降溫，才能談進行火場跟殘火處理，目前外界也只能期待消防隊員能夠有所突破，救出更多生還者。

