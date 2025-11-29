宏福苑大火仍約200人失聯 港偵辦再逮承包商8人

香港宏福苑災情慘重。（圖／東森新聞）





香港宏福苑大火最新調查結果出爐，罪魁禍首是保麗龍！宏福苑災情慘重，導致128人不幸身亡，上萬人流離失所、無家可歸，目前還有大約兩百人失聯，有部分遺體被燒到嚴重炭化，辨識相當困難。香港警方與廉政公署再拘捕宏福苑社區大樓，外牆維修承包商、工程顧問，與鷹架分包商等8名涉案人士，初步研判，火勢是從大樓低層的圍網起火，迅速延燒到封窗的保麗龍，加上著火的建材四處飛墜，才會造成七棟大樓同時起火的嚴重災情。

戴上頭套被押解上車。香港警方：「慢慢來小心頭。」

13個處所被搜查，帶走一箱箱資料逮八人，香港警方與廉政公署28日偵辦宏福苑大火案，再拘捕承包商宏業建築，工程顧問公司2名董事，2名負責監督鷹架工程的項目經理，還有3名鷹架分包商，以及一名中間人，年齡40歲至63歲，共8名涉案人士。調查初步研判，可能從大樓低層的維修圍網起火，點燃封住窗口的易燃建材保麗龍，才讓大火一發不可收拾。

香港保安局局長鄧炳強：「大火點燃，貼在窗戶的保麗龍板，讓玻璃燒到爆炸，火勢因迅速增強，並且迅速蔓延進到屋裡。」

但直到大火衝進屋前，許多宏福苑居民都不知道，外頭已經燒成一片，因為就有住戶先前拍下宏福苑內部畫面，窗外都被貼了保麗龍板，就連冷氣窗也被封死，幾乎密不透風。

宏福苑住戶：「冷氣窗那邊，那邊就是保麗龍板，就是那些保麗龍板，冷氣拆掉了嘛，有塊保麗龍板（封起）。」

一場火上百條人命，燒出香港工程監管危機，香港多棟大樓拆圍網，陸續拆下舊圍網，換上新圍網，更加啟人疑竇。

香港宏福苑大火仍有200人失聯，生死未卜，早在十月社區八棟大樓被連燒七棟，最先起火的宏昌閣與相鄰的宏泰閣災情，最慘重死傷最多，至今仍有許多遺體被燒到炭化，未能辨識。

