宏福苑大火倖存者無家可歸 港府成立援助基金

濃煙與火光，吞沒曾經的家園，香港宏福苑大火已造成至少128人死亡，更讓無數家庭一夕之間失去避風港。當局正積極安置避難民眾、發放援助金及設立醫護站，能稍微撫平整個社區的傷痛與無奈。

購物中心裡，民眾把床墊鋪在地上，就這樣度過難熬的一晚。

附近居民 ：「(那裡住的)差不多都是老人 退休老人，基本上沒什麼錢，現在家裡面只有身上穿的衣服，什麼都沒有了，不知道以後怎麼辦。」

香港大埔宏福苑大火，至今已奪走超過百條人命，更有無數家庭無家可歸。香港行政長官李家超宣布，投入3億港幣成立大埔宏福苑援助基金。

行政長官 李家超：「為了立即幫助受影響的居民，我們將開始向每個房屋單位，發放1萬港元的緊急援助金。」

當局緊急開放9個臨時庇護中心，安置500名受影響居民。而香港民政及青年事務局也正物色1000個房間供災民暫住，後續還會再提供1800個房間，協助他們解決中短期的住屋需求。

行政長官 李家超：「這些單位位於不同的青年宿舍或飯店，可以讓受影響居民，留宿起碼一到兩個星期。」

此外，社工將主動聯絡受影響住戶，以「一戶一社工」方式跟進個案。超過250名醫師及醫護人員也在醫療站待命，提供處方藥物與心理支援服務。

